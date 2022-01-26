İsrail Almanya'dan esir takası konusunda yardım istedi

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Levy, Holokost (Yahudi soykırımı) anma törenlerine katılmak için gittiği Almanya'da Başbakan Olaf Scholz ile bir araya geldi. Başkent Berlin'de gerçekleşen görüşmede, Levy, Scholz'dan İsrailli esir ve kayıplar meselesinde yardım istedi.

DÜNYA İsrail medyası: ABD Türkiye’yi kızdırmak istemiyor tek seçeneğimiz boyun eğmek

"YARDIM İSTİYORUZ"

Açıklamaya göre Levy, Scholz'la görüşmesinde, "Alman ara bulucuların esir değişimi işlemlerinde önceki başarılarını göz önünde bulundurarak sizden ek yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya, İsrail ile Hamas arasında 2011'de Mısır ara buluculuğunda imzalanan esir takası anlaşmasında etkin rol oynamıştı. İsrail ve Hamas arasında son zamanlarda esir değişimiyle ilgili Mısır'da birçok görüşme yapıldığı, ancak ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor.

DÜNYA İşgalci İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

Hamas'ın elindeki 4 İsrailli ile İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin değişimi için Mısır ara buluculuğunda yürütülen görüşmelerin içeriğine dair taraflar bilgi vermekten kaçınıyor.

REKLAM