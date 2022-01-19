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AVRUPA

İsrail medyası: ABD Türkiye’yi kızdırmak istemiyor tek seçeneğimiz boyun eğmek

ABD, Türkiye’nin bypass edildiği EastMed doğalgaz boru hattı projesinden desteğini çekti. Projenin taraflarından İsrail’de, bu durum yenilgi olarak kabul edildi. Haaretz gazetesi, “İsrail'in boyun eğmekten başka seçeneği yok” yorumu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la görüşebileceklerini söylediği gün yayınlanan haberde, “ABD, Putin ve Erdoğan’ı kızdırmak istemiyor” denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail medyası: ABD Türkiye’yi kızdırmak istemiyor tek seçeneğimiz boyun eğmek
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, EastMed için 2020'de Atina'da anlaşma imzalamışlardı.

Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, Türkiye bypass edilerek İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu. ABD; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini, bir non-paper (bağlayıcılığı olmayan belge) ile geri çekti.

İSRAİL YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Bu gelişme İsrail medyasında açıkça yenilgi olarak kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye'ye gelebileceğini açıkladığı 18 Ocak’ta, Haaretz gazetesinde “ABD'nin Putin ve Erdoğan’dan korkusu, İsrail'in Avrupa'ya açılan doğal gaz boru hattının sonunu büyüledi” başlığıyla bir haber yayımlandı.

İsrail’in tek seçeneğinin “boyun eğmek” olduğunun belirtildiği haberde şu ifadelere yer verildi:

“ABD TÜRKİYE’YLE UZLAŞMAK İSTİYOR”

Amerika Birleşik Devletleri projeye soğuk su döktükten sonra, o zamanlar mutlu bir konuşmadan ibaret olan şeyin gerçekten mümkün olmadığı ortaya çıktı. Buna neden olan Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya ile olan gerilimidir. Diğer bir faktörse ABD’nin, boru hattına karşı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri uzlaştırma arzusudur.

“İSRAİL ‘OLMAYAN PROJEDEN’ ÇEKİLEBİLİR”

İsrail, EastMed boru hattında Amerikan yönetiminin yaptığı ‘U’ dönüşüne henüz resmi olarak tepki vermedi, ancak proje hakkında bilgili üst düzey bir kaynağa göre, yönetimin açıklaması İsrail'in olmayan projeden çekilmesini sağlayabilir. İsrail'in boyun eğmekten başka seçeneği yok.

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