İşgalci İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

Yapılan saldırıda görgü tanıkları işgalci İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.
Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
İşgalci İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.
İşgalci İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, işgalci İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti.