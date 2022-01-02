Dünya İşgalci İsrailden Gazze Şeridine hava saldırısı
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İşgalci İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze’de Hamas’a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Alınan bilgiye göre, işgalci İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.

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Haber Merkezi İHA
İşgalci İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
Hava saldırı anı.

Yapılan saldırıda görgü tanıkları işgalci İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.

İşgalci İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, işgalci İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti.

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