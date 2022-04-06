İsrail'de kritik istifa: Koalisyon hükümeti düşme tehlikesine girdi

Kanal 12'nin haberine göre, Idit Silman, istifa mektubunda "koalisyon içindeki sağcı üyelere kendisini takip etmeleri" çağrısı yaptı.

Silman, istifa mektubunda, şu ifadeleri kullandı:

"Denedik ancak yolu yeniden çizmenin vakti, Yahudi ve Siyonist bir hükümet kurmanın zamanı geldi. El ele verip seçildiğimiz değerleri ortaya koyalım. Oyunu aldığımız seçmenin ve bizi seçmeyen ancak ulusalcı kanattaki seçmenlerin haklı tepkilerini görüyorum. Koalisyondaki üyeliğime son veriyorum."

Bennett, 8 partinin bir araya geldiği ve 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin oyunu sağladığı çok parçalı bir koalisyona liderlik ediyor.

Netanyahu, gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Silman'ın istifasının ardından Meclisteki en büyük parti Likud'un lideri Binyamin Netanyahu, önde gelen danışmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Likud Partisi içinden ismini vermeyen üst düzey bir yetkili, Silman'ın olası hükümette Sağlık Bakanlığı görevini istediğini ve bu durumda Likud'a katılabileceğini belirtti.

Netanyahu da Silman'ın istifasını memnuniyetle karşılayan bir açıklama yayınlayarak, "bu anı bekleyen halk kitleleri adına kendisine teşekkür ettiğini" duyurdu.

Netanyahu ayrıca destekçilerini bu akşam Batı Kudüs'teki Başbakanlık binası önünde hükümetin istifası talebiyle gösteri düzenlemeye çağırdı.

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Muhalefette Netanyahu tartışması

Silman'ın Likud'a katılması, 30 milletvekili ile Meclisin en büyük partisi Likud'un lideri Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurabilmesi için yeterli değil.

Muhalefetteki diğer bazı partilerden de kurulacak yeni hükümete İsrail içinde tartışmalı bir figür olarak kabul edilen Netanyahu'nun başbakanlığına itirazlar gelmişti.

Sağlık Bakanı ile yaşanan tartışma istifa getirdi

Silman'ın istifasına, Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ile yaşadığı ayrışmanın neden olduğu bildirildi.

Meclis Sağlık Komitesi Başkanı Silman'ın istifasında, Horowitz ile "Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda hastanelere koşer olmayan yemeğin getirilmesine izin verilmesi" konusunda yaşadığı tartışmanın etkili olduğu öne sürüldü.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması da 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran 2021'de güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

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