İsveç'te halkı korkutan açıklama: Savaşa hazır olun

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, Pazar günü katıldığı bir konferansta "İsveç'te savaş olabilir" ifadesini kullanmıştı. Ardından Genelkurmay Başkanı Micael Byden de tüm İsveçlileri zihinsel olarak savaşa hazır olmaya çağırdı.

Üst düzey yetkililerden art arda yapılan bu açıklamaların tonuysa, İsveç muhalefetinin tepkisini çekti.





Eski başbakan Magdalena Andersson İsveç televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik durumunun ciddi olduğunu kabul etse de, "savaş hemen yanı başımızda da değil" dedi.





İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden.





200 yıldır savaş görmeyen ülke





Sivil Savunma Bakanı Bohlin ise insanların uykularını kaçırmak istemediğini söyledi. Ancak ihtimallere dair farkındalıkları artırmak istediklerini belirtti.





Yaklaşık 200 yıldır savaş görmeyen İsveç, NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan yeşil ışık bekliyor.



