İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün görüşmelerini yarıda kesen TBMM Dışişleri Komisyonu, haftaya İsveç gündemi ile toplanıyor. Komisyonun İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin protokolü gündeminin son sırasına alması da diplomatik bir mesaj olarak okundu.

TAAHHÜTLERE BAKILACAK

Dışişleri Komisyonu, İsveç’in NATO üyeliğine Türkiye’nin onay vermesine dair kanun teklifini, 26 Aralık’ta görüşecek. İsveç’in katılım protokolünün, komisyon gündeminde 10’uncu sıraya çekilerek, görüşmesi en sona bırakılan dosya olması dikkat çekti. Kaynaklar, Türkiye’nin öncelikleri bakımından İsveç’in son sıralarda kaldığı mesajının bu şekilde verileceğine işaret ederek, İsveç’in taahhütlerini yerine getirip getirmediğinin inceleneceğini söyledi.

3’LÜ MUHTIRA’YA BAĞLILIK ÖLÇÜLECEK

Komisyon, en son toplantısında, Dışişleri Bakanlığı’ndan İsveç’in, Haziran 2022’de Madrid’deki NATO zirvesinde, Türkiye’ye verdiği taahhütlerin ne kadarını yerine getirdiğine ilişkin bilgilendirmede bulunmasını talep etmişti. Komisyon, İsveç’in, Madrid’de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Üçlü Muhtıra’ya olan bağlılığını ölçme kararı almıştı.







