İsveç göz hapsinde

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret ederek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, "Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz. Bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bir asır evvel koskoca Osmanlı Cihan Devleti'ni birkaç on yıl içerisinde paramparça ederek dağıtan ve ondan sonra emperyalist sömürü planlarını bu bölgede gerçekleştirenler bugün bu oyunun ikinci sahnesini ortaya koymak istiyorlar. Bu sahneyi ortaya koyarken de hain, kalleş terör örgütlerini kendi vekalet savaşlarının bir aracı, bir unsuru, kirli bir taşeron grubu olarak kullanıyorlar. Bu oynanan oyunun farkındayız." dedi.