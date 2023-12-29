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İsveç göz hapsinde

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda oy çokluğu ile geçen İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin protokolün Genel Kurul’a inmesi için ABD Kongresi’nin F-16 kararına odaklanan Meclis, bir yanda da İsveç’i göz hapsinde tutacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:28 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Meclis’in ve Genel Kurul’un, İsveç konusunda ‘hevesli’ olmadığını belirten kaynaklar, teklifin Komisyon’dan geçmesinin Genel Kurul’dan geçeceği anlamına gelmediğini söyledi. Kaynaklar, “Yerine getirdikleri şartlar, verdikleri taahhüdün yanında devede kulaktır. Ama bu da bir adımdır” değerlendirmesinde bulundu.


TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret ederek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, "Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz. Bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bir asır evvel koskoca Osmanlı Cihan Devleti'ni birkaç on yıl içerisinde paramparça ederek dağıtan ve ondan sonra emperyalist sömürü planlarını bu bölgede gerçekleştirenler bugün bu oyunun ikinci sahnesini ortaya koymak istiyorlar. Bu sahneyi ortaya koyarken de hain, kalleş terör örgütlerini kendi vekalet savaşlarının bir aracı, bir unsuru, kirli bir taşeron grubu olarak kullanıyorlar. Bu oynanan oyunun farkındayız." dedi.



#TBMM
#İsveç
#NATO
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