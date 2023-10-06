İtalya Başbakanı Meloni: İtalya tek başına bütün kıtanın sorunlarını çözemez

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen 3. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına girişte İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.





İtalyan lider, AB üyesi ülkelerin, uzun yıllardır tartışılan ortak göç ve iltica kurallarının kriz durumlarına ilişkin üzerinde anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bununla, Avrupa’da izole olmaktan çok uzakta olduğumuzun kanıtlandığına inanıyorum. İyi ya da kötü Avrupa’nın göç meselesine yönelik algısı ve niyetleri, kaçakçılarla mücadele etmek isteyen, yasa dışı göçü yönetmek isteyen daha pragmatik bir çizgiye doğru gelişiyor" dedi.





Meloni, son dönemde Berlin ile Roma arasında, Orta Akdeniz'de arama kurtarma çalışmaları yürüten ve kurtarılan göçmenleri İtalya'ya indiren STK'lere Almanya tarafından sağlanan finansman konusundaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla teknik düzeyde temasların sürdüğünü aktararak, yarın sabah Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili bir görüşme yapacağı bilgisini de paylaştı.





İtalya'nın önerisinin, düzensiz göçmenlerin AB içinde nasıl dağıtılacağından çok, bu yasa dışı göçün nasıl durdurulacağına yönelik olduğunu ifade eden Meloni, AB’de dış sınırların korunması hususunda daha fazlasının da yapılabileceğini söyledi.





Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in AB'nin 127 milyon avroluk yardım paketini "bir hayır ya da lütuf gibi sunduğu gerekçesiyle" geri çevirmesi hakkında ne düşündüğü sorulan Meloni, bunu "anladığını" ve iyi ilişkisi olan Said'in kendi kamuoyuna konuştuğuna inandığını kaydetti.





'İtalya, tek başına bütün kıtanın sorunlarını çözemez'





Meloni, "Tunus'a eşit düzeyde bir stratejik ortaklık kurma konusunda yardım etmezsek, ciddi bir tartışma yapmak zor olacaktır. Said ile ilerleyebileceğimize, AB Komisyonunun da yardımıyla gerçek bir stratejik ortaklık üzerinde çalışabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.





İtalya'nın, Afrika'ya yönelik gündeme getirdiği kalkınma hamlesi olarak tanımlanan "Mattei Planı" yönetimi konusunda yasal bir düzenlemeyi yakında Parlamentoya getireceğini anlatan Meloni, şöyle devam etti:





"İtalya, Afrika kıtasıyla ihtiyaç duyduğumuz farklı ilişkilere dair de öncü olmaya çalışmak istiyor. Paternalist ya da talancı bir yaklaşım olmamalı, eşit bir yaklaşım olmalı. Ancak bunun için buna inanan Avrupa'nın desteğine ihtiyacımız olduğu açık. İtalya, tek başına bütün kıtanın sorunlarını çözemez."





Akdeniz üzerinden geçen eylülde yoğun düzensiz göç akınına maruz kalan ve AB üyesi ülkelerden yeterince dayanışma görmediğinden şikayetçi olan İtalya'nın, AB'den ortakları; Almanya, Fransa ve Avusturya ile ilişkileri son haftalarda gerilmişti.



