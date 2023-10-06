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Dünya

Kadın ve çocukları terk edemezdik

Göçmen karşıtı politikalarla gündemden düşmeyen İtalya’da önceki gün yaşanan kazada, yardıma koşan ilk ekip göçmenler oldu. Gambiyalı ve Nijeryalı iki göçmen, canlarını hiçe sayarak yanan otobüsten yaralıları kurtarmayı başardı. “O an kendi güvenliğimizi düşünemezdik” diyen göçmenler, “Kadın ve çocuklar yanıyordu. Onları terk edemezdik” diye konuştu.

Dış Haberler
04:00 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Göçmen karşıtı politikalarla gündemden düşmeyen İtalya’da önceki gün yaşanan kazada, yardıma koşan ilk ekip göçmenler oldu.

Göçmen karşıtı politikalarla gündemden düşmeyen İtalya’da önceki gün yaşanan kazada, yardıma koşan ilk ekip göçmenler oldu.

İtalya’da Venedik kentinde önceki gün 39 kişiyi taşıyan otobüs köprüden düşmüş, 21 kişi ölmüş 15 kişi yaralanmıştı. Elim kazada yaralıların imdadına iki göçmen koştu. Aşırı sağın yönetimde olduğu İtalya’da, göçmen karşıtı politikaların revaçta olduğu bir dönemde, Gambiya asıllı 27 yaşındaki Boubacar Touré ve Nijeryalı ev arkadaşı Odion Eboigbe, kaza yerine ulaşan ve kurtarma çalışmalarına katılan ilk kişilerden oldu.

YANAN OTOBÜSTEN ÇEKTİM

Kaza mahallinin yakınında oturduklarını ve gürültüyü duyar duymaz olay yerine koştuklarını belirten Boubacar, "Otobüsün alev aldığı noktaya koştuk ve bir kadının 'Bebeğim, bebeğim' diye bağırdığını duydum" dedi. Kadını otobüs penceresinden dışarı çekmeyi başardığını belirten Boubacar, “Ardından cildinde ağıt yanıklar olan ama hâlâ hayatta olan oğlunu dışarı çıkardım" dedi.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER İŞE YARAMADI

Alevlerin büyümesini önlemek için yanan otobüsten yangın söndürücüyü almayı başardığını ifade eden Boubacar, “Yeterli olmadı. Yoldan geçenler bana başka yangın söndürücüler veriyordu ama hiçbir şey işe yaramadı. İtfaiyecileri beklemek zorunda kaldık" dedi. 3 kişiyi otobüsten çıkarmayı başardığını kaydeden Gambiyalı göçmen, "Bir kadın, bir erkek ve bir çocuğu güvenli bir yere çektim. İnsanların kafaları kanıyordu, çok fazla kan vardı" sözleriyle yaşadığı korkunç anları dile getirdi.

KENDİ GÜVENLİĞİMİ DÜŞÜNEMEZDİM

Ev arkadaşı Nijeryalı Eboigbe de alevlerin içinden yaralıları kurtaran diğer bir göçmendi. "Birçok kişiyi kurtarmayı başardık ama ne yazık ki diğerleri öldü" diyen Eboigbe, "Korkmadım, kendi güvenliğimi düşünmedim çünkü kafaları yarılmış insanlar gördüm. Bugün bana 'alevlere doğru giderken ne düşünüyordun' diye sordular, sadece kadınları ve çocukları kurtarmak zorunda olduğumu düşündüm" sözleri ile yaşadıklarını anlattı. Kazadan beri uyumadıklarını söyleyen Odion, Boubacar, "Birisi ölmek üzere olduğu için yardıma ihtiyaç duyduğunda öylece çekip gidemezsiniz. Biz de gidemedik" ifadelerini kullandı.



#İtalya
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#Kaza
#İnsani Yardım
#Toplum
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