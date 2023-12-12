İtalya'da ırkçı uygulama: Müslümanların ibadet yerleri kapatıldı

Askeri ve sivil gemilerin yapıldığı önemli tersanelere sahip olması sebebiyle çok sayıda yabancı işçinin de çalıştığı Monfalcone ilçesi, Müslümanların ibadet özgürlüğünün engellendiği tartışmalarıyla gündeme geldi.
Cisint'in bu kararları, Monfalcone'de yaşayan çoğunluğu Bangladeşli olan Müslüman toplumunun yanı sıra sol tandanslı muhalefet partilerinin de tepki göstermesine yol açtı.
Monfalcone'nin içinde yer aldığı Friuli-Venezia Giulia Bölgesel Meclisi'nin Açık Sol Partili üyesi Furio Honsell, Cisint'in bu adımlarının İtalyan anayasasının temel haklara ilişkin maddelerini ihlal ettiğini belirtti.
Katolik cemaati rahiplerinden Flavio Zanetti ve Paolo Zuttion ise "İbadet özgürlüğü saygı duyulması gereken bir değerdir." açıklamasını yaparak, Başkan Cisint'e herkesin ibadet hakkı olduğu hatırlatmasında bulundu.
Monfalcone'deki imamlardan Abdel Majid Kinani, belediye başkanı Cisint'in bu kararları sonrasında İtalya'daki Müslümanları 23 Aralık'ta ibadet özgürlüğüne sahip çıkmak için barışçıl gösteri yapmaya çağırdı.
Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen ana muhalefet konumundaki merkez soldaki Demokratik Parti'nin (PD) göçmen işlerinden sorumlu üyesi Pier Francesco Majorino da Cisint'in yapılmaması gerekeni yaptığını dile getirerek, Bangladeşlilere suçlu muamelesi yapmaya çalıştığını kaydetti.
Cisint daha önce de tartışma konusu olmuştu
Cisint'in bu çıkışı, o dönem de İtalya'da yaşayan Müslüman toplumunun tepkisini çekmiş, bazı turistik diğer İtalyan kentlerinin belediye başkanları "hoşgörülü olma" çağrısı yapmıştı.
Cisint, partisi Lig'in 3 Aralık'ta Floransa'da düzenlediği gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik Avrupa genelindeki aşırı sağ partileri bir araya getiren etkinliğinde de İslam karşıtı sert mesajlar vermişti.