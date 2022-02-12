Dünya İtalyadan vatandaşlarına Ukraynadan geçici olarak ayrılın çağrısı
AVRUPA

İtalya'dan vatandaşlarına 'Ukrayna'dan geçici olarak ayrılın' çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanlığı Kriz Birimi, Ukrayna-Rusya gerilimi dolayısıyla Ukrayna'ya ilişkin seyahat koşullarını güncelledi. İtalya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını istedi.

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Haber Merkezi AA
İtalyadan vatandaşlarına Ukraynadan geçici olarak ayrılın çağrısı
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Yapılan duyuruda, "Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşları tedbiren geçici olarak Ukrayna’yı uygun ticari araçlarla terk etmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Donetsk, Luhansk ve Kırım'a seyahat etmenin kesinlikle tavsiye edilmediği de hatırlatıldı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde çoğunluğu başkent Kiev'de olmak üzere 2 bin civarında İtalyan'ın Ukrayna'da olduğu belirtildi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Kiev'deki büyükelçiliklerinin her halükarda faaliyetlerine devam edeceğini, önemli görevlerde olmayan personelin ise İtalya'ya döneceğini kaydetti.

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