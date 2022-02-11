Dünya Avrupa Birliği diplomatlarını Ukraynadan çekiyor En kısa sürede terk edin
AVRUPA

Avrupa Birliği diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor: En kısa sürede terk edin

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birincil öncelikli olmayan diplomatların Ukrayna'dan ayrılması için izin verildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği diplomatlarını Ukraynadan çekiyor: En kısa sürede terk edin
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi.

E-POSTA İLE BİLDİRİLDİ

Haber sitesi Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum." dedi.

Son birkaç saat içinde ABD, İngiltere ve İsrail gibi bazı ülkeler vatandaşlarının derhal Ukrayna'yı terk etmesini istemişti.

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