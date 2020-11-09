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Dünya Japonyadan Bidena ittifak çağrısı
ASYA

Japonya Başbakanı Suga'dan, Biden'a "ikili ittifak" vurgusu

Japonya'dan Biden'a ittifak çağrısı!

3 Kasım seçimlerinden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Joe Biden'a Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'den çağrı geldi. Biden'ın seçimlerden zaferle çıkmasının ardından Suga, iki ülke ittifakının güçlenmesini beklediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide

Basın mensuplarına konuşan ve Biden'i tebrik eden Suga, Japonya ve ABD'nin özgürlük ve demokrasi gibi temel değerleri paylaşan "iki müttefik ülke" olduğunu söyledi.

Suga, "Biden ve Harris'i kalpten kutlarım. Evrensel değerleri paylaşan iki müttefik ülke Japonya ve ABD'nin ittifakını güçlendirmek ve Hint-Pasifik refahı ve barışını sağlamak için beraber çalışmak isterim." dedi.

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Sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında Suga, "Japonya-ABD ittifakını daha da kuvvetlendirmek için sizinle çalışmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da mesajında, "İkili ilişkileri daha ileri taşımak ve dünyanın karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinde gelmek için yeni yönetimle çalışmayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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