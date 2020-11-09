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Yakında savaş bitecek

Yakında savaş bitecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı STK’lara Destek Konseyi Üyesi Emin Hasanlı: Şuşa Azerbaycan için psikolojik, manevi ve stratejik öneme sahip bir kent. Buranın Ermeni işgalinden kurtarılması savaşın seyrini değiştirecek. Yakında savaş bitecek. Şuşa’nın ele geçirilmesi her şeyi değiştirdi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Hasanlı, “Yakında tüm Karabağ’ın özgürleştiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Hasanlı, “Yakında tüm Karabağ’ın özgürleştiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı’na Bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Üyesi ve Emekli Askerlerin Nesilleri Aydınlatma Kamu Birliği Üyesi Emin Hasanlı, Şuşa zaferiyle ilgili Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.

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MSB: Kahraman Azerbaycan Ordusu, Şuşa kentini işgalden kurtardı

Hasanlı, “Şuşa Azerbaycan için manevi ve stratejik öneme sahip bir kent. Buranın işgalden kurtarılması savaşın seyrini değiştirecek. Yakında savaş bitecek. Şuşa’nın ele geçirilmesi her şeyi değiştirdi” dedi. Ermenistan’ın burayı Karabağ’ın merkezine dönüştürdüğünü belirten Hasanlı, “Cumhurbaşkanları and içme törenlerini burada yapmıştı. Ermenistan ile Azerbaycan’ı bağlayacak noktada. Yüksekliği, bölgeyi savaş stratejisi açısından da önemli hale getiriyor. Ermenistan ordusu Şuşa’dan idare ediliyordu. O merkez artık bizde” diye konuştu. Bölgedeki Ermenilerin Şuşa’dan Hankendi’ne ilerlediğini, oradan da kaçıp Ermenistan’a gideceklerini söyleyen Hasanlı, “Yakında tüm Karabağ’ın özgürleştiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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ERMENİ NÜFUS PARMAKLA SAYILIR

  • Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Toğrul İsmail de şunları söyledi: “Karabağ’ın asıl başkenti Şuşa’dır. Ermenilerin propagandası boş, Şuşa tarihi Azerbaycan toprağıdır. Şuşa’nın alınması Azerbaycan ordusuna büyük moral verecek. Rusya’nın 1917’den-1970’e kadar çıkardığı istatistiklere göre Şuşa’daki Ermeni nüfus parmakla sayılacak kadar.”

Azerbaycan halkı Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklara döküldü
OYNAT 00:59
Azerbaycan halkı Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklara döküldü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutlamak için sokaklara döküldü. Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın işgalden temizlenmesini kutlayan vatandaşlar, araçlarla konvoy oluşturarak Bakü sokaklarında tur attı. Bazı vatandaşlar ise Şuşa zaferini Azerbaycan milli marşını okuyarak kutladı.

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