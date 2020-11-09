Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı’na Bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Üyesi ve Emekli Askerlerin Nesilleri Aydınlatma Kamu Birliği Üyesi Emin Hasanlı, Şuşa zaferiyle ilgili Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.

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Hasanlı, “Şuşa Azerbaycan için manevi ve stratejik öneme sahip bir kent. Buranın işgalden kurtarılması savaşın seyrini değiştirecek. Yakında savaş bitecek. Şuşa’nın ele geçirilmesi her şeyi değiştirdi” dedi. Ermenistan’ın burayı Karabağ’ın merkezine dönüştürdüğünü belirten Hasanlı, “Cumhurbaşkanları and içme törenlerini burada yapmıştı. Ermenistan ile Azerbaycan’ı bağlayacak noktada. Yüksekliği, bölgeyi savaş stratejisi açısından da önemli hale getiriyor. Ermenistan ordusu Şuşa’dan idare ediliyordu. O merkez artık bizde” diye konuştu. Bölgedeki Ermenilerin Şuşa’dan Hankendi’ne ilerlediğini, oradan da kaçıp Ermenistan’a gideceklerini söyleyen Hasanlı, “Yakında tüm Karabağ’ın özgürleştiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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ERMENİ NÜFUS PARMAKLA SAYILIR

Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Toğrul İsmail de şunları söyledi: “Karabağ’ın asıl başkenti Şuşa’dır. Ermenilerin propagandası boş, Şuşa tarihi Azerbaycan toprağıdır. Şuşa’nın alınması Azerbaycan ordusuna büyük moral verecek. Rusya’nın 1917’den-1970’e kadar çıkardığı istatistiklere göre Şuşa’daki Ermeni nüfus parmakla sayılacak kadar.”