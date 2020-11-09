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Dünya ABD seçimlerine ilişkin dikkat çeken çağrı Trump yenilgiyi kabul etmemeli
AMERİKA

ABD seçimlerine ilişkin Senatör Graham'dan dikkat çeken açıklama: Trump yenilgiyi kabul etmemeli

ABD seçimlerine ilişkin dikkat çeken çağrı: Trump yenilgiyi kabul etmemeli

Pennsylvania'daki ölü insanlar adına oy kullanıldığı iddialarının bazılarının doğru olduğunu dile getiren ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, sayılacak daha çok oy olduğunun altını çizerek Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Şayet cumhuriyetçiler meydan okumaz ve ABD seçim sistemini değiştirmezse bir daha seçilecek bir Cumhuriyetçi başkan olmaz." dedi.

SAYILACAK ÇOK OY VAR

Senatör Graham, "Başkan Trump yenilgiyi kabul etmemeli. Georgia'da 10 binden az oy farkı var. Kuzey Carolina'yı kazanacak. Arizona'da 93 bin oy farkından 20 bin oya kadar düştü ki daha da sayılacak çok oy var." değerlendirmesinde bulundu.

Lindsey Graham

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Cumhuriyetçilere seçime itiraz etmeleri çağrısında bulunan Graham, Michigan'daki seçim bilgisayarlarının şüpheli bir şekilde bozuk olduğuna da dikkat çekti.

ÖLÜ İNSANLARA OY KULLANDIRILDI

Pennsylvania'daki ölü insanlar adına oy kullanıldığı iddialarının bazılarının doğruluğuna da işaret eden Graham, FBI, Senato İstihbarat Komitesi ve Posta Hizmeti Müfettişliğinin Pennsylvania'nın Erie kentinde bir posta memurunun geç gelen oyları geri tarihli olarak mühürlediği iddialarını soruşturacağını da ifade etti.

Trump kampanyası seçim sonuçlarını mahkemeye vereceğini açıklamıştı.

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