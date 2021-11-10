Dünya Japonya Kuzey Korenin bir balistik füze fırlattığını saptadı
ASYA

Japonya Kuzey Kore'nin bir balistik füze fırlattığını saptadı

Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin verilerin gözden geçiren Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de "iki değil bir balistik füze fırlattığını", diğer unsurun "insan yapımı obje" olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Japonya Kuzey Korenin bir balistik füze fırlattığını saptadı
Foto/arşiv

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin verilerin gözden geçirildiği ve 19 Ekim'de radara yakalanan iki unsurun "balistik füze gibi algılandığı" aktarıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de "iki değil bir balistik füze fırlattığı"nın saptandığı ve saptanan diğer unsurun ise "insan yapımı obje olduğunun" sonradan farkına varıldığı vurgulandı.

Hatalı hesaplama yapıldığı kabul edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de bir balistik füze fırlattığının teyit edildiği bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 19 Ekim'de Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıklamış, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirmişti.

Denemeleri "oldukça talihsiz" olarak niteleyen Kişida, Kuzey Kore'nin bu denemelerle Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini kaydetmişti.

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