Fransa’dan Doğu Akdeniz’de provokasyon: Gemiyle  istihbarat toplayacak

Yasir ERKUŞ

Doğu Akdeniz’de geçen sene yaşanan kriz sırasında amiral gemisi Charles de Gaulle’ü bölgeye gönderen Fransa, yine provokatif bir adımla Fransız donanmasının en modern fırkateynlerinden birini Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne destek amacıyla gönderdi.

Geçen seneki gerilimin ardından Yunanistan’la savunma paktı imzalayan ve ülkeye Rafael savaş jetleri satan Macron yönetimi, önceki gün Auvergne fırkateynini Doğu Akdeniz’e sevk etti. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Fransa’nın bölgedeki en önemli ortaklarından biri olduğunu söyleyen geminin kaptanı Paul Merveilleux du Vignaux, Auvergne’nin 150 kişilik mürettebatıyla birlikte ocak ayına kadar Doğu Akdeniz’de kalacağını ve istihbarat toplama faaliyeti gerçekleştireceğini bildirdi.

Gelişmiş sonar ekipmanı sayesinde istihbarat toplamada ve denizaltı karşıtı savaşta uzmanlaşmış fırkateynin, son üç yıl içerisinde 11 kez Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği belirtiliyor.