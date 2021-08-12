Dünya Japonyada 40 bin tonluk yük gemisi ortadan ikiye bölündü
ASYA

Japonya’da 40 bin tonluk yük gemisi ortadan ikiye bölündü

Japonya’nın Aomori eyaletindeki bir liman açıklarında Panama bandralı Crimson Polaris adlı gemi karaya oturdu. Gemi deniz tabanından kurtulmayı başarsa da gövdesinde oluşan çatlak nedeniyle parçalandı ve arka kısmı gövdeden ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
Japonya’da 40 bin tonluk yük gemisi ortadan ikiye bölündü
Gemi havadan böyle görüntülendi.

Japonya’nın Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe Limanı’nda karaya oturan bir yük gemisinin ortadan ikiye bölündüğü bildirildi. Dün liman açıklarında karaya oturan Panama bandralı Crimson Polaris adlı geminin saplandığı deniz tabanından kurtulmayı başarsa da kaza ardından gövdesinde oluşan çatlak nedeniyle parçalandığı ve arka kısmının gövdeden ayrılarak sürüklendiği kaydedildi.

İHA

39 bin 910 tonluk geminin bir Japon şirketi tarafından işletildiği öğrenilirken, 21 Çinli ve Filipinli mürettebatın Japon Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.


İHA

Sahil güvenlik güçleri geminin yakıt sızdırdığını ve sızıntının gemi çevresinde 5 kilometre çapındaki alana yayıldığını doğrularken, kopan kısmının diğer gemilere çarpmasın önlemek için güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

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Dev gemi ikiye bölünebilir: Günlük zararı 9,6 milyar dolar!
FOTOĞRAF 18
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Panama bandıralı konteyner gemisi Ever Given'in şiddetli rüzgâr ve kum fırtınası sebebiyle Süveyş Kanalı’nda kontrolden çıkarak sürüklenmesi, ardından kanalı her iki yönde kapatmasıyla başlayan kriz büyüyor.
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193 kilometre uzunluğundaki kanalda her iki yönde trafiği tıkayan devasa gemi, yıllardır görülen en kötü nakliye sıkışıklığından birini oluşturdu.
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Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA), karaya oturan Ever Given’i kurtarmak için çabaladıklarını belirterek, şu an 150 geminin sıkışıklık sebebiyle yoluna devam edemediğini açıkladı.
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Bu arada, Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor.
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Dünyanın en yoğun su yollarından biri olup Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında petrol, doğalgaz ve kargo taşımacılığı için çok önemli bir bağlantı sağlıyor.
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Afrika’nın güney ucundaki rotaya alternatif olan kanal, gemicilerin yolunu kabaca yarı yarıya azaltıyor.
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Yaşanılan bu tıkanıklığın Akdeniz ile Kızıldeniz arasında hareket eden küresel gemicilik için büyük bir zincirleme etkisi olabileceği konuşuluyor.
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Petrol analiz firması Vortexa'ya göre 13 milyon varil ham petrol taşıyan on tanker bu durumdan ciddi şekilde etkilenecek. Akabinde petrolün Avrupa'ya yolculuğu 15 gün gecikecek. Hâl böyle olunca petrol fiyatları da yükselecek.
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Geminin kanalı kapatmasından bir gün sonra bile fiyatlara yüzde 7 zam geldi.
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Ayrıca günlük yaklaşık 9,6 milyar dolar değerinde zarar oluştu. Axi stratejisti Stephen Innes “Ya kanal için kuyruğa girmek ya da Afrika'nın etrafında dolaşmak gerek. Ekstra yolculuk süresi mevcut boru hatlarındaki stoku azaltacak” dedi.
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, geminin ikiye bölünmesi fikri ortaya atıldı.
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Fordham Üniversitesi Denizcilik ve Denizcilik hukuku Profesörü Lawrence Brennan: Çekilen fotoğraflarda geminin sert karaya oturduğu ve kıç tarafının yüzer durumda olduğu görülüyor. Bu da gemide ek hasara sebep olabilir. Gemi ikiye bölünürse ve yeniden yüzdürülüp çıkarılamazsa, kanal uzun süre kapalı kalabilir.
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Dev gemi ikiye bölünebilir: Günlük zararı 9,6 milyar dolar!
Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak 150 geminin mahsur kalmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin günlük 9,6 milyar dolarlık bir zarara neden olduğu bildirilirken Batı'da da petrol paniği başladı. Uzmanlardan geminin ikiye bölünerek kanaldan çıkarılması yönünde fikir ortaya atıldı.


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