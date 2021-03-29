Dünya Süveyş Kanalında karaya oturan gemi yüzdürüldü
ORTADOĞU

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi yüzdürüldü

Süveyş Kanalı'na oturan gemi nihayet yüzdürüldü. Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunu duyurdu. Memiş geminin kurtarıldığın açıkladı.

Haber Merkezi AA
Süveyş Kanalında karaya oturan gemi yüzdürüldü
Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi yüzdürüldü.

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunu duyurdu.

Memiş, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geminin kurtarıldığını ve fiilen yüzdürüldüğünü söyledi.

ROTASI DÖNDÜRÜLDÜ

Yerel medyada yer alan haberlerde de geminin normal rotasına döndüğü, motorlarını çalıştırdığı ve hareket etmeye başladığı ifade edildi.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

SEVKİYAT AKSAMALARINA NEDEN OLMUŞTU

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

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