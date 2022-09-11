Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi

Balığın oldukça meşakkatli bir yolculuk yaptığını vurgulayan Çoban, şöyle devam etti:<br><br>\"Bafa Gölü'nde üreme olgunluğuna erişmiş yaklaşık 70-80 santim boya gelmiş ve 'son gümüş' yılan balığı adını verdiğimiz evrede göç hazırlığına başlıyor. Bunlar belirli periyotlarda özellikle nemli havalarda lodos esen yağmurlu zamanlarda göçünü gerçekleştirerek dipten denize, denizden de Ege, Atlantik'i geçerek göçünü tamamlamış oluyor. Bunların yaklaşık yüzde 25'i bu göçü tamamlayabiliyor. Bu tür Türkiye'de çok az tüketiliyor. Özellikle 'Unagi Kabayaki' türünün Japon mutfağında oldukça büyük bir yeri var. Türkiye'de avlanan yılan balıkları Güney Kore, Çin, Uzak Doğu mutfağında yerini alıyor. Ayrıca 50 santimetrenin altındakilerin ihracatı yapılmıyor. Zor ölen bir balık olduğu için ihracatı canlı olarak yapılıyor.\"