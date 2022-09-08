Ekonomi Endonezya ile ortaklık yeni pazarlar açar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Endonezya ile ortaklık yeni pazarlar açar

Türkiye; Asya açılımı kapsamında Malezya’nın ardından dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan 270 milyon nüfuslu Endonezya ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalamak istiyor. Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal, “Anlaşmayla Endonezya pazarı ciddi alıcı bulacak. Ayrıca bu ülke üzerinden Asya’da 650 milyonluk yeni pazarlara açılabiliriz” dedi.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Endonezya ile ortaklık yeni pazarlar açar
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Türkiye, Güneydoğu Asya ile ticari ve ekonomik yakınlaşma stratejisini hızlandırıyor.

Bu kapsamda Malezya ile artan ilişkilere bu kez Endonezya ekleniyor. Türkiye’nin 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma potansiyeline sahip dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması gündemde. DEİK Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal, ihracat eylem planına Endonezya’nın da katılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Erdal, “Böylece 270 milyon nüfusu olan Endonezya üzerinden 650 milyonluk yeni pazarın kapıları Türkiye’ye açılır. Bu anlaşmayla Endonezya pazarı ciddi alıcı bulacak ve dahası bu pazarı uluslararası alanda genişletme yolunda deneyim sahibi olacak” dedi.

İKİ ÜLKE DE ARZULU

İki ülke ilişkilerinin özellikle ekonomi alanında genişletme potansiyeline sahip olduğunu belirten Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

İlhan Erdal
İlhan Erdal

“Endonezya yeni pazarlarda kendine yer bulma açısından Türkiye’nin stratejik konumundan faydalanabilirken, Türkiye de Yeniden Asya Stratejisi kapsamında Endonezya ile güçlü bir ortaklık kurma niyetinde. İki ülke arasında müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması bu hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. İki ülke de ticareti kolaylaştıracak anlaşmanın yapılmasını arzu ediyor.”

GIDA İHRACATI ARTACAK

Endonezya önemli bir tarım üreticisi olmasına rağmen, üretiminin belli ürünlerle sınırlı olduğunu söyleyen Erdal, “Endonezya 270 milyonluk nüfusa yetecek kadar gıdayı ithal etme zorunluluğu da olan bir ülke. Gıda ve tarım alanlarının hassas sektörler olarak tanımlanması nedeniyle en çok korunan sektörler de yine bunlardır. Türkiye gibi bir tarım ülkesinin kendi mallarını Endonezya’ya ihraç etmesi, Endonezya’dan mal alması hem güvenilirlik hem de sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir adım olacak” diye konuştu.

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