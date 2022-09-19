Japonya'da Nanmadol alarmı: 8 milyon kişiye tahliye edilecek Doğu Asya'da ortaya çıkan Nanmadol tayfununun etkilediği Japonya'da 8 milyonu aşkın kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Kabinesini toplayan Başbakan Kişida Fumio, halktan "en ufak bir tehlikenin sezilmesi halinde" ivedilikle tahliye noktalarına sığınmalarını istedi.

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