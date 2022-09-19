Dünya Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşunda çan çalmayan Big Bene soruşturma
AVRUPA

Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşunda çan çalmayan Big Ben’e soruşturma

İngiltere'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth’in onuruna ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı sırada tarihi saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalmaması nedeniyle acil olarak soruşturma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşunda çan çalmayan Big Ben’e soruşturma
Big Ben.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yerel saatle 20.00’de ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmış, saygı duruşunun başlangıcında ve bitişinde dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalması planlanmıştı. Big Ben etrafında toplanan binlerce kişi çan sesi beklerken, saat kulesinin çanları çalmamıştı.
İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ancak yarın devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" dedi.

DAKİKADA BİR ÇANLARI ÇALACAK

Yarın sabah saatlerinde Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Kraliçe II. Elizabeth’in naaşı defnedilmek üzere Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’ne nakledilecek ve nakil sırasında dakikada bir Big Ben’in çanları çalacak.

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı
DÜNYA
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı
5 gollü maçta Fırtına kazandı

5 gollü maçta 'Fırtına' kazandı

​Trabzonspor, 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan galip ayrıldı.
Fenerbahçeden farklı galibiyet

Fenerbahçe'den farklı galibiyet

​Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.
Bakan Kurumdan Kılıçdaroğluna: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları YA-PA-CA-ĞIZ!

​Genel Başkan Devlet Bahçeli Kayseri'de konuşuyor.

KPSS'ye girenler dikkat

KPSS'ye girenler dikkat

Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

​Son üç yılda tam 30 kez patladı: Caddeler yine göle döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.