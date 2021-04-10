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Dünya Japonyada 5,2 büyüklüğünde deprem
ASYA

Japonya'nın Kagoşima eyaleti açıklarındaki adalarda 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaleti açıklarında bulunan Tokara adalarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Japonyanın Kagoşima eyaleti açıklarındaki adalarda 5,2 büyüklüğünde deprem
Foto/arşiv

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Tokara adalarında yerel saatle 07.07'de 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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