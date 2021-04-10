Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Hayat

Uzak Doğu’nun 'Fakir edebiyatı'

Dünya festivallerinin ve Oscar’ın son 4 yılda ilgi gösterdiği Uzak Doğu yapımı filmlerin ilginç ortak özelliği var. Hepsi sınıfsal fark ve gelir adaletsizliğine işaret ediyor. Ancak Batılıların alakadar olduğu şey daha çok ‘fakir edebiyatı’ gibi görünüyor.