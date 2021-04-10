Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Tokara adalarında yerel saatle 07.07'de 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Tokara adalarında yerel saatle 07.07'de 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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