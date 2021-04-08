Gündem Muğlanın Datça ilçesi dört depremle peş peşe sarsıldı
MUĞLA

Muğla'nın Datça ilçesinde son dakika deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesi dört depremle peş peşe sarsıldı

Muğla'nın Datça ilçesi, gece boyunca büyüklükleri 3.7 ve 4.3 arasında değişen dört depremle sallandı. İlk belirlemelere göre yıkıma yol açmayan depremler, ilçede hissedildiği bölgelerde endişeye yol açtı.

Haber Merkezi DHA
Muğlanın Datça ilçesinde son dakika deprem meydana geldi
Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesine 32 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Datça'nın yanı sıra çevresindeki yerleşim yerlerinden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD verilerine göre saat 01.35'te merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesine 33.78 kilometre uzaklıkta 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ve çevresinden hissedilirken, bu bölgelerde hasar oluşmadı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem

Üçüncü ve en şiddetli sarsıntı ise saat 03.33'te meydana geldi.

Merkez üssü yine Datça ilçesine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem, yıkıma neden olmazken, özellikle Datça'da endişe yarattı. Bu deprem de zeminden yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Dördüncü deprem ise saat 04.00'te yine Datça ilçesine 36.38 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedildi.

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