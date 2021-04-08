Muğla'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 18.23'te, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin Ege Denizi'nin 7.73 km altında meydana geldiği açıklandı.

GÜNDEM Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem