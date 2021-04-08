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​Muğla'da korkutan deprem | Muğla'da deprem mi oldu?

Muğla'da korkutan deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
​Muğlada korkutan deprem | Muğlada deprem mi oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 18.23'te, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin Ege Denizi'nin 7.73 km altında meydana geldiği açıklandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem
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