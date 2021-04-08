Muğla'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 18.23'te, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin Ege Denizi'nin 7.73 km altında meydana geldiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 18.23'te, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin Ege Denizi'nin 7.73 km altında meydana geldiği açıklandı.
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