John Bolton Türkiye'yi hedef aldı: Erdoğan seçilirse gündeme gelmeli

Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'yi hedef alan bir yazıya imza attı.

Bolton, The Telegraph için "Batı'nın zayıflığı, Putin'in zaferine imkan tanıyabilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Bolton'dan Türkiye karşıtı yazı

Yazısında Türkiye ile ilgili sorgulayıcı bir tavır içerisine giren Bolton, 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşünü beyan etti.

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılmak için başvuruda bulunduğunu belirten Bolton, "Ancak Rusya'nın ticari ve askeri ortakları, ne yazık ki Türkiye de dahil olmak üzere, ihtiyaç anında Rusya'yı terk etmedi." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin NATO üyeliği gündeme gelmeli"

Ankara'nın askeri ittifaktaki varlığından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Bolton, şöyle dedi:

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"Türkiye'nin NATO üyeliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse gündeme gelmeli."

İttifakın en büyük ikinci ordusu

1952 yılında NATO'ya üye olan Türkiye, ittifakın en büyük ikinci ordusuyla önemli kritik bir role sahip ve NATO harekatlarında en çok yer alan ilk 5 üye arasında bulunuyor.

"Batı'nın birliği ve kararlılığı garanti değil"

Öte yandan "Ekonomik yaptırımlar Rusya'nın ekonomisine zarar verdi, ancak Ukrayna'nın ekonomisi daha kötü durumda." diyen Bolton, aynı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Asıl mesele, Batı'nın birliği ve kararlılığı. Bu ikisi de garanti değil. Rusya'nın kötü askeri performansı 2023'te de devam edebilir.

"Batı'da gerilimin artma riski var"

Putin'in siyasi konumu zayıflayabilir ve ekonomik kısıtlamalar büyüyebilir. Ancak Moskova'nın güçleri Ukrayna'dan çekilmeden geçen her gün, Batı içindeki gerilimi artırma riskini taşıyor."

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