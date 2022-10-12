Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde görev yapmış bir Cumhuriyetçi olan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Krallık radyo kanalı LBC News’de Andrew Marr’la yaptığı röportaj sırasında çok çarpıcı iddialar dile getirdi.

Bolton, Rusya'nın Ukrayna'yla çatışmasında nükleer silah kullanması halinde ABD'nin Putin'e suikast düzenleyebileceğini öne sürdü.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Rus liderin "ertesi gün olmasa da... sorumlu tutulacağını" anlaması gerektiğini söyledi.

Marr'ın, ABD'nin Putin gibi bir dünya liderini ortadan kaldırma kapasitesine sahip olup olmadığını sorması üzerine Bolton şu yorumları yaptı:

"Onu yakalayamayacağımıza katılmıyorum ve bence o da bunu biliyor. Birinin ABD’ye tehdit oluşturduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu İran'daki Kasım Süleymani'ye sorabilirsiniz."

REKLAM

İran'daki Kasım Süleymani'ye sorabilirsiniz.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Generali Süleymani, görevden ayrılan Trump yönetiminin emriyle Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği drone saldırısında öldürülmüştü.

İran güçleri daha sonra bölgedeki ABD mevzilerine yönelik balistik füze saldırılarıyla karşılık vermişti ama bu saldırılarda herhangi bir ABD askeri ölmemişti.

Süleymani'nin ölümünden sonra beş gün boyunca, Trump füze saldırılarının ardından İran'ın görünürde "geri adım atmasını" gerekçe göstererek gerilimi tırmandırma tehditlerini geri çekene kadar bir dizi kısasa kısas saldırı ve tehdit devam etmişti.





DÜNYA BM kürsüsünden Kasım Süleymani suikastının emrini veren Trump'ın yargılanmasını istedi