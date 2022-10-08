Biden’dan Armageddon tehdidi: Nükleer riski 60 yılın zirvesinde

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Moskova ile Batılı ülkeler arasında yaşanan ‘nükleer silah’ restleşmesini zirveye taşıyacak açıklamalarda bulundu. Demokrat Parti’nin New York’taki bağış toplama gecesinde konuşan Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya karşı nükleer silah kullanma ihtimaline yönelik, “Putin oldukça iyi tanıdığım bir adam. Nükleer, biyolojik veya kimyasal silahların kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor” ifadelerini kullandı. Nükleer savaş tehdidi hakkında bugüne kadarki en sert açıklamalarını yapan Biden, günümüzün, dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyledi. Rusya lideri Putin, geçen ay yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ülkelerin ve Kiev yönetiminin kendilerini Zaporijya Nükleer Santrali’ni bombalamak dahil çoğu kez nükleer saldırılarla tehdit ettiğini belirtmişti.

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“Nükleer şantajda bulunanlara, ülkemizin de çeşitli imha yöntemlerine sahip olduğunu ve bu konuda NATO ülkelerininkinden daha modern silahlara sahip olduğumuzu hatırlatmak isterim” diyen Putin, “Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Bu blöf değil” sözleriyle üstü kapalı nükleer silah tehdidinde bulunmuştu.

NÜKLEER RİSKİ 60 YILIN ZİRVESİNDE

Biden, dünyada nükleer savaş riskinin 1962 Küba Füze Krizi’nden beri ilk kez bu kadar yüksek olduğunu dile getirdi. Dünyanın sonu geldiğinde yapılacağı belirtilen büyük kıyamet savaşı ‘Armageddon’a atıfta bulunan Biden, “Kennedy ve Küba krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmamıştık. Putin’in tehdidi gerçek, çünkü ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Taktik bir nükleer silahın kolayca kullanılması ve sonunda Armageddon ile sonuçlanmaması mümkün değil” dedi. ABD lideri, “Putin’in çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sadece itibarını değil, aynı zamanda önemli gücünü de kaybediyor” ifadelerini kullandı.

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Biden’ın açıklaması sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden’ın bu ifadeleri yeni bir istihbarat üzerine mi söylediği sorusuna, “Stratejik nükleer duruşumu düzenlemek için bir neden yok. Rusya’nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin de bir emare yok. Gerginliği azaltmak Putin’in elinde” cevabını verdi.

AB: CİDDİYE ALIYORUZ

Avrupa Birliği’nden (AB) de ‘tehditlere boyun eğmeyeceğiz’ mesajı geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel “Nükleer tehditlere boyun eğmeyeceğiz, sükûnetimizi koruyacağız ve her seferinde bu tür sorumsuzca tehditleri kınayacağız” dedi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in söylediklerini ve tehditlerini ciddiye alıyoruz. Herhangi bir sözüyle şantaja maruz kalmayacağız” diye konuştu.

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DÜNYA SAVAŞI ÇAĞRISI

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin “NATO’nun Rusya’ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiği” yönündeki açıklamasını, “dünya savaşı başlatma çağrısı” olarak nitelendirdi. Söz konusu söyleme uluslararası toplumun tepkisiz kalmaması gerektiğini belirten Peskov, “Bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değil” dedi.

‘DAHA FAZLA DAHİL OLMAYIN’ UYARISI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Washington ve müttefiklerinin uluslararası toplumu nükleer silahın kullanılması ihtimaliyle tehdit etmeye çalıştığını belirtti. Lavrov, “ABD’yi ve Kiev rejiminin diğer sponsorlarını, çatışmanın tarafları olarak duruma daha fazla derinden dahil olmamaları konusunda uyarıyoruz. Rusya’nın nükleer caydırıcılık alanıyla ilgili devlet politikasının temelleri ve askeri doktrini değişmez” açıklamasında bulundu.

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Putin’in ‘kıyamet silahı’ Barents Denizi’nde

Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre, Moskova’nın son teknoloji nükleer denizaltısı Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi’ndeki ana üssünden kayboldu. Günlerdir yeri hakkında spekülasyonlar yapılan denizaltının uydu görüntüleri ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ‘kıyamet silahı’ olarak da adlandırılan denizaltı, Barents Denizi’nde görüntülendi. NATO’nun aynı uyarı notuna göre, Belgorod, nükleer bombasını test etmek için Karadeniz’e gidiyor olabilir. 15 bin tonluk, yaklaşık 185 metre uzunluğundaki denizaltı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima’ya atılan atom bombasından 130 kat daha ölümcül silahlara ev sahipliği yapıyor.

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