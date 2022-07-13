John Bolton'dan çok konuşulacak itiraf: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı. CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, ilginç bir itirafta bulundu.

"BAŞKA ÜLKELERDE DARBE YAPILMASINA YARDIM ETTİM"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı. Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.

Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı: "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."

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15 TEMMUZ HAİN DARBE GECESİNİ DESTEKLEDİ

Bolton'ın ağzından kaçırdığı darbe itirafı, akıllara 15 Temmuz hain darbe gecesini getirdi. Bolton, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında açık açık darbe yanlısı olduğunu söylemişti. Canlı yayında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine de skandal ifadeler kullanan Bolton, Türkiye nefretinin yanında İslam düşmanlığını da gözler önüne sermişti.