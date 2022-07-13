Dünya John Boltondan çok konuşulacak itiraf Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim
AMERİKA

John Bolton'dan çok konuşulacak itiraf: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim

Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, katıldığı bir canlı yayında skandal itiraflarda bulundu. ABD’de gerçekleşen kanlı Kongre baskınına ilişkin yorumlarda bulunan Bolton, bu sırada “başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğunu” ağzından kaçırdı. Bolton’ın bu itirafı akıllara 15 Temmuz hain darbe girişimini getirdi. Bolton, darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında açık bir şekilde darbeyi destekleyen açıklamalar yapmıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
John Boltondan çok konuşulacak itiraf: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim
Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı. CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, ilginç bir itirafta bulundu.

"BAŞKA ÜLKELERDE DARBE YAPILMASINA YARDIM ETTİM"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı. Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.

Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı: "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi
DÜNYA
Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi

15 TEMMUZ HAİN DARBE GECESİNİ DESTEKLEDİ

Bolton'ın ağzından kaçırdığı darbe itirafı, akıllara 15 Temmuz hain darbe gecesini getirdi. Bolton, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında açık açık darbe yanlısı olduğunu söylemişti. Canlı yayında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine de skandal ifadeler kullanan Bolton, Türkiye nefretinin yanında İslam düşmanlığını da gözler önüne sermişti.

Donald Trump darbe girişimiyle suçlandı
DÜNYA
Donald Trump darbe girişimiyle suçlandı
Milyonlarca Hondaya hırsızlık tehdidi

Milyonlarca Honda'ya hırsızlık tehdidi

Uzaktan kumanda hilesiyle çalıyorlar.
Türkiyede eşi benzeri yok

'Türkiye'de eşi benzeri yok'

1955 model klasik otomobili 6 senede ahırda restore etti.
KYK faizleri silinecek mi?

​Bakan Kasapoğlu duyurdu: İlk Kabine'de gündeme getireceğiz

15 Temmuz'da şehit olan polis Demet Sezen'in annesi konuştu.

Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Güneşten kaçıp yağmurda saldırıya geçiyorlar.

Ay ışığında çalışıyorlar.

Her yıl bu çorbadan içmek için uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.