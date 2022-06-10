Dünya Donald Trump darbe girişimiyle suçlandı
AVRUPA

Donald Trump darbe girişimiyle suçlandı

ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de düzenlenen ve Tarihe 'Kanlı kongre baskını' olarak geçen olayla ilgili dava başladı. Demokratların öncülüğünde oluşturulan komitede, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın bu baskını koordine ederek bir darbe girişimi planladığı öne sürüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Donald Trump darbe girişimiyle suçlandı
​Donald Trump

ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskınla ilgili dava başladı. Demokratların öncülüğünde oluşturulan komitede, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın bu baskını koordine ederek bir Darbe Girişimi planladığı öne sürüldü.

Cumhuriyetçi Parti'den komitenin başkan yardımcısı Liz Cheney, eski ABD Başkanı Trump'ın saldırının "fitilini ateşlediğini" savundu.

Demokrat Parti'den Bennie Thompson da saldırının Amerikan demokrasisini tehdit ettiğini belirtti.

Trump ve ailesi mahkeme karşısına çıkacak
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Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü?
FOTOĞRAF 8
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BBC'nin aktardığına göre New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika bölümünün başında bulunan Joshua Trucker uygulamanın şu ana kadarki performansını \"Tam bir felaket\" olarak tanımladı.
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Truth Social, Twitter'a benzeyebilir ancak Android telefonlarda, web tarayıcılarında veya görünüşe göre ABD dışındaki çoğu insanda mevcut değil.
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21 Şubat'ta Truth Social, App Store'un en çok indirilen uygulamalarından biriydi ancak indirenlerin çoğu onu kullanamadı.
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Bu sorunun yakında çözüleceği ve Trump'ın önümüzdeki günlerde \"gerçeklerini\" yayınlamaya başlayacağı varsayımı vardı ancak bunların hiçbiri olmadı.<br>
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Uygulamalar arasında YouTube, TikTok, Instagram ve Facebook en çok indirilen 10 uygulama arasında yer alırken , Truth Social ilk 100'ün dışında yer alıyor.
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Bir araştırma , indirmelerin %95'e kadar düştüğünü buldu.<br>
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Uygulamayı kullanan bir kullanıcı bu hafta kayıt olma girişiminin bekleme listesinde 1.419.631 numaraya yerleştirildiğini ifade etti.<br>
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Bir Twitter kullanıcısı Salı günü, \"Birkaç hafta önce Truth Social'a kaydoldum ve hala bekleme listesindeyim \" dedi. Bir başka kullanıcı ise, \"Bekleme listesinden çıkıp gerçekten Truth Social'a geçtiğimde, Trump yeniden Başkan olacak\" dedi.
Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü?
ABD'nin eski başkanı Donald Trump, ekim ayında TRUTH Social adını verdiği bir sosyal medya platformu kurdu. Trump, platformun ABD'deki karşıt sesleri susturmakla suçlayan büyük teknolojinin zulmüne karşı duracağını söyledi. Uygulama 21 Şubat'ta başlatıldı, ancak altı hafta sonra sorunlarla dolu olduğu söylendi. Yaklaşık 1,5 milyon kişi uygulamayı kullanamadığını ve bekleme listelerinde son sıralarda yer aldıklarını ifade etti.

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