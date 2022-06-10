Donald Trump darbe girişimiyle suçlandı

ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de düzenlenen ve Tarihe 'Kanlı kongre baskını' olarak geçen olayla ilgili dava başladı. Demokratların öncülüğünde oluşturulan komitede, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın bu baskını koordine ederek bir darbe girişimi planladığı öne sürüldü.
ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskınla ilgili dava başladı. Demokratların öncülüğünde oluşturulan komitede, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın bu baskını koordine ederek bir Darbe Girişimi planladığı öne sürüldü.
Cumhuriyetçi Parti'den komitenin başkan yardımcısı Liz Cheney, eski ABD Başkanı Trump'ın saldırının "fitilini ateşlediğini" savundu.
Demokrat Parti'den Bennie Thompson da saldırının Amerikan demokrasisini tehdit ettiğini belirtti.