Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, Donald Trump’ın başkanlık koltuğunu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin’e savaş açabileceği endişesi konusunda iki kez Çin Genelkurmay Başkanı Li Zuocheng’e teminat verdiği iddia edildi.

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Washington Post gazetecileri Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan ve yakında yayına çıkacak olan “Tehlike” başlıklı kitabın ortaya çıkan bazı kısımlarında, Milley’in biri 3 Kasım seçimlerinden önce, 30 Ekim 2020 ve diğeri 6 Ocak Kongre baskınının ardından, 8 Ocak 2021’de olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li’yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği ileri sürüldü. ABD merkezli Axios’un haberine göre Milley’nin emir-komuta zincirini sorgulatacak şekilde attığı gizli adım Washington’u sarstı.

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ABD Genelkurmay Başkanı’nın yetkisini aşarak, Çinli mevkidaşına “saldırmazlık garantisi” vermesi ve ülkenin iç siyasetine ilişkin yorumlarda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla, Cumhuriyetçi Parti saflarından Milley’nin görevinden azledilmesi talebi yükseldi. Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen senatörlerinden Marc Rubio, Milley ile ilgili iddiaların ABD’nin sivillerin ordu üzerindeki denetimi ilkesini ciddi biçimde tehdit ettiğini belirtti. Aynı kitapta Milley’in, üst düzey yetkililerden, Trump’ın nükleer silah kullanma emrini vermesi halinde kendisinin bu sürece müdahil olmasını sağlamaları için “yemin” etmelerini istediği iddia edildi. ABD ordusunun 3 Kasım 2020 seçimleri sürecinde daha önce hiç olmadığı kadar siyasete müdahil olduğu belirtiliyordu.

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