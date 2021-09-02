Dünya Kabil Havalimanında iç hat uçuşları yarından itibaren başlıyor
ASYA

Kabil Havalimanı'nda iç hat uçuşları yarından itibaren başlıyor

Afgan Sivil Havacılık Kurumu, Kabil Havalimanı'nda iç hat uçuşlarının yarından itibaren başlayacağını duyurdu.

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Kabil Havalimanında iç hat uçuşları yarından itibaren başlıyor
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Reuters'ın Al-Jazeera kanalının bildirdiğine göre, Kabil Havalimanı'nın iç hat uçuşları Cuma günü yeniden başlayacağı aktarıldı.Haberde, uluslararası uçuşların "zaman alacağını" vurgulandı. Al-Jazeera daha önce Katarlı bir teknik ekibin havalimanındaki hasarı değerlendirdiğini ve onu "yakında" tekrar faaliyete geçirmeyi planladığını bildirmişti.

Teknik destek için Türkiye ile birlikte çalışıyorlar

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani yaptığı açıklamada, Körfez devletinin Taliban ile görüştüğünü ve Kabil havalimanındaki operasyonları yeniden başlatmak için potansiyel teknik destek için Türkiye ile birlikte çalıştığını söyledi.

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