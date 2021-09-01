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İSTANBUL

Geride ‘enkaz’ kaldı: Kabil Havalimanı kullanılamaz durumda

Kabil Havalimanı dün itibariyle Taliban’ın tam denetimine geçti. Ancak terminal binasının tahliye günlerindeki kaos nedeniyle tahrip olduğu görülüyor. Yolcu salonlarının yanı sıra, ticari uçuşların yapılabilmesi için gerekli hava trafik kontrol terminalleri kullanılamaz halde. Tahliye esnasında pistler de zarar gördü. Havalimanın yeniden faaliyete geçebilmesi için teknik bilgi ve tecrübeye sahip bir ekip tarafından yönetilmesi gerekiyor. Taliban yetkilileri bu konuda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Geride ‘enkaz’ kaldı: Kabil Havalimanı kullanılamaz durumda
Taliban, Kabil Havalimanı'nda güvenlik önlemi aldı.

Başkent Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı dün itibariyle Taliban’ın tam denetimine geçti. Amerikan kargo uçağı gece saat 00.00’ı gösterirken havalandı ve ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık işgal dönemi fiilen son buldu. Amerikan askerleri geride irili ufaklı mühimmatlar bıraktı; ancak Afgan Hava Kuvvetleri’ne ait aralarında helikopter, hafif ve ağır uçaklarla jetlerin de bulunduğu pek çok hava aracını kullanılamaz hale getirdi. ABD askerleri, uçakların beyin sistemlerini sökerek beraberinde götürdü. Ulaştığımız Taliban yetkilileri söz konusu uçakların onarılmaya çalışılacağını belirtiyor. Ancak yönetime karşı uygulanan ambargo, bu çalışmaları imkansız kılıyor.

Taha Hüseyin Karagöz
Taha Hüseyin Karagöz

ALTYAPI BOZULDU

Havalimanı da şu an için radar sistemleri çalışmayan, savunma araçları olmayan, tamamen korunaksız bir yapıdan ibaret. Havaalanının apronunda atıl vaziyette çok sayıda yolcu uçağı bulunurken, terminal binasının da büyük hasar aldığı gözlendi. Taliban havaalanında tam kontrol sağladı ancak Kabil’de havaalanını işletebilecek kadar yeterli kalifiye işçi bulunmuyor. Terminal binası, kaos görüntülerinin çıktığı ilk gün tarumar edildi. Yolcu salonlarının yanı sıra, ticari uçuşların tekrar açılması için değiştirilmesi gereken hava trafik kontrol terminalleri de dahil olmak üzere, kritik altyapı kullanılamaz halde. Tahliyeler esnasında pistler de zarar görmüş.

TÜRKİYE DEVREYE GİRECEK

Havalimanının yeniden ayağa kalkabilmesi için çok teknik bilgiye ve tecrübeye sahip bir ekip tarafından yönetilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili Türkiye ile görüşmelerin sürdüğü Taliban yetkililerinden aldığımız bilgiler arasında. Yönetim, sürecin giderek çıkmaza girmesiyle artık Türk askerinin bölgede bulunmasına olumlu bakıyor. Türk askerinin önümüzdeki haftalarda burada sembolik yahut geçici bir süre kapsamında bulunması, havalimanının yeniden ayağa kaldırılması için Türkiye’nin devreye girmesi bekleniyor.

Havaalanı ve çevresinde Taliban güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Havaalanı ve çevresinde Taliban güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

ABD 73 UÇAĞI İMHA ETTİ

ABD Merkez Komutanlığı Başkanı General Kenneth McKenzie, havalimanında devre dışı bırakılan uçak ve zırhlı araçlarla hava savunma sistemleri hakkında bilgi verdi. Havalimanında 73 uçak kullanılamaz hale getirildi. McKenzie, “O uçaklar bir daha asla uçamayacak. Asla kimse tarafından çalıştırılamayacak” dedi. Her biri 1 milyon dolara mal olan mayına dayanıklı 70 MRAP zırhlı ve yüksek hareket kabiliyetli 27 Humvee askeri araç da imha edildi. Pazartesi günü havaalanına atılan 5 roketi imha eden hava savunma sistemi de kullanılamaz halde bırakıldı.

Taliban dün hangarda ABD’nin geride bıraktığı kullanılamaz haldeki Chinook helikopterleri inceledi.
Taliban dün hangarda ABD’nin geride bıraktığı kullanılamaz haldeki Chinook helikopterleri inceledi.

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz
GÜNDEM
Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

Taliban askerleri Yeni Şafak takipçilerinin sorularını yanıtladı
OYNAT 10:00
Taliban askerleri Yeni Şafak takipçilerinin sorularını yanıtladı
Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri yerinde takip eden Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, Kabil Havalimanı'ndaki Taliban askerlerine Instagram canlı yayınında Türk kullanıcılarının merak ettiği soruları yöneltti. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor mu?” sorusu yöneltilen asker, “Bir Müslüman olarak çok seviyoruz” cevabını verdi. Taliban üyelerinin maaş almadığını söyleyen asker, Türk dizilerini severek izlediklerini ifade etti.

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