Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

Öte yandan şirket, bu enfeksiyon dalgasında 629 bin can kaybı olacağını öngörüyor. Şirket, kış aylarında yaşanan büyük salgın dalgasında 1,3 milyon ila 2,1 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunmuştu.

Hastanelerde ve morglarda kış aylarında olduğu kadar büyük bir yoğunluk görülmediğine işaret eden Venkatraman, "Her ne kadar süregelen dalga daha küçük çaplı olsa da Çin'de yaşlanan nüfusun artması nedeniyle hala büyük çaplı can kaybına yol açabilir. Bunu Japonya'daki son dalgada gördük. Yüksek aşılanma oranına ve önceki dalgalardaki bağışıklığa rağmen çok sayıda can kaybı yaşandı." ifadelerini kullandı.