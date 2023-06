Kanada'daki orman yangınları kaynaklı duman nedeniyle New York'ta bazı okullar tatil edildi

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan zehirli dumanların etkisi altında kaldı. New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesi turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkarılırken coronavrüsün sona ermesiyle veda edilen maske yeniden kullanılmaya başlandı. Kuzeydoğuyu saran zehirli dumanın New Jersey ve New York City'yi birbirine bağlayan George Washington Köprüsü'nden yeni görüntüleri paylaşıldı.