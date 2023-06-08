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Dünya

Kanada'daki orman yangınları kaynaklı duman nedeniyle New York'ta bazı okullar tatil edildi

ABD'nin New York eyaletindeki bazı okullar, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın havayı kirletmesi nedeniyle tatil edildi. Sağlık yetkilileri, havanın solunması nedeniyle göz yanması, nefes darlığı, öksürme ve hapşırma gibi belirtilerin görülebileceğini kaydetti. Yetkililer, vatandaşları evde kalmaya ve klima kullanmaya çağırdı. New York Valisi Kathy Hochul, dün, bir milyon N95 maskesi dağıtıldığını duyurmuştu.

17:14 . 8/06/2023 Perşembe
AA
New York/ABD

New York/ABD

ABD'nin New York eyaletindeki bazı okullar, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın havayı kirletmesi nedeniyle tatil edildi.


Ulusal basına yansıyan haberlere göre, New York'un Long Island bölgesindeki okullar, Kanada'daki orman yangınları sonrasında oluşan sağlıksız hava koşulları nedeniyle eğitime ara verdi.


Eğitime devam eden okullar ise açık hava etkinliklerini sınırlama kararı aldı.



Freeport ve Long Beach bölgelerindeki okullar da eğitimi askıya aldı.


Bölgedeki Molly College ve Adelphi Universitesi de bugün itibarıyla kampüslerini kapatacaklarını açıkladı.


Sağlık yetkilileri, havanın solunması nedeniyle göz yanması, nefes darlığı, öksürme ve hapşırma gibi belirtilerin görülebileceğini kaydetti.


Yetkililer, vatandaşları evde kalmaya ve klima kullanmaya çağırdı.


New York Valisi Kathy Hochul, dün, bir milyon N95 maskesi dağıtıldığını duyurmuştu.



Kanada'dan ABD'ye ulaşan duman etkisini sürdürüyor

Kanada genelinde halen 400 civarında orman yangını aktif olarak devam ederken, buna bağlı olarak 26 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.


Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın, ABD'ye ulaşması nedeniyle yetkililer sağlıksız hava kalitesi uyarılarını sürdürüyor.


Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil, birçok eyalet ve bölgedeki okullarda da öğrenciler için sınıf dışı aktiviteler iptal edilmişti.



#New York
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#ABD
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