Orman yangınları Kanada ve ABD'yi çaresiz bıraktı

Kanada'nın Alberta, Quebec ve Nova Scotia eyaletlerindeki 5 Mayıs'ta çıkan orman yangınları günlerdir söndürülemiyor.

Orman yangınlarını söndürmek için Kanada Ordusu’nun da görev yaptığı belirtilirken, tehlike altında olan insanların tahliyesinin de devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Kanada'da çıkan orman yangınlarının dumanı ABD'ye kadar ulaştı. ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı.

ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkarırken; yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.

ABD, Kanada'daki orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı. Güneş, atmosferdeki yangın dumanları nedeniyle kırmızı renge döndü.

'Help Turkey' diyerek ülkeyi küçük düşürdüler

Kanada'da yaşanan bu felaket ise Türkiye'de çıkan orman yangınlarında ülkesini Batı'ya şikayet eden muhalif kanadı akıllara getirdi.

Yaz aylarında ülkemizin çeşitli noktalarında çıkan yangınlara yapılan müdahaleyi görmezden gelen muhalefet ise geçtiğimiz yıllarda çıkan orman yangınlarında hükümeti eleştirerek yetersiz müdahale edildiğini ileri sürmüş hatta sosyal medyadan 'Help Turkey' sloganıyla dünyaya sözde yardım çağrıları yaparak ülkeyi küçük düşürmüştü.

Helikopterleri görmezden gelip 'müdahale edilmiyor' dediler

Muhalefet, 2021 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını sırasında yangın söndürme uçaklarının hangarda çürütüldüğünü iddia etmiş, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de verdiği demeç sırasında helikopterlerin görülmesine ve sesi gelmesine rağmen helikopterlerin yangınlara müdahale etmediğini ileri sürmüştü.

Muhalefet, 'Türkiye’nin en büyük yangın felaketi' olarak tanımlanan Manavgat'taki yangın üzerinden algı operasyonuna girişip ülkesini Batı'ya şikayet ederken, aynı muhalefetin desteklediği medyanın Kanada'daki yangınlara ilişkin en ufak bir ses çıkarmaması da dikkatlerden kaçmadı.

'Süper Güç' olarak tanımlanan ABD'nin, kapısına dayanan bu yangına duyarsız kalmasına muhalefetin ve destekçisi medyanın ses çıkarmaması sergiledikleri iki yüzlü tavrı bir kez daha ortaya koydu.











