Afganistan'da suikast sonucu öldürülen Taliban yetkilisinin cenaze töreninde patlama

Arşiv - Olayda 11 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı.
Badahşan Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürü Maazeddin Ahmedi, yaptığı açıklamada, patlamada Taliban'ın atadığı Bağlan vilayetinin eski Emniyet Müdürü Safiullah Samim'in hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldırıyı kınayan Mücahid, faillerin en kısa sürede yakalanması için güvenlik birimlerine talimat verildiğini kaydetti.
Badahşan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, 6 Haziran'da vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da kendisini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.