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Dünya

Afganistan'da suikast sonucu öldürülen Taliban yetkilisinin cenaze töreninde patlama

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 6 Haziran'da suikast sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin cenaze töreninde patlama oldu.

20:51 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Arşiv - Olayda 11 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı.

Arşiv - Olayda 11 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı.

Badahşan Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürü Maazeddin Ahmedi, yaptığı açıklamada, patlamada Taliban'ın atadığı Bağlan vilayetinin eski Emniyet Müdürü Safiullah Samim'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı kınayan Mücahid, faillerin en kısa sürede yakalanması için güvenlik birimlerine talimat verildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Badahşan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, 6 Haziran'da vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da kendisini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.



#Afganistan
#Patlama
#Taliban
#zabihullahmücahid
11 dakika önce
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