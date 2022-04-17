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Dünya Kanadada teravih namazından çıkanlara ateş açıldı Beş yaralı
AMERİKA

Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı

Kanada’nın Toronto kentinde, teravih namazından çıkanların üzerine bir araçtan ateş açılması sonucu beş kişi yaralandı. Polisi Sözcüsü David Rydzik, yaptığı açıklamada, olayın, Scarborough bölgesindeki Ebubekir-i Sıddık Camisi'nde meydana geldiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş edildi
Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı.

Cumartesi yerel saatle 01.00 sularında teravih namazından çıkan beş kişinin, yoldan geçen bir araçtaki kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandığını bildiren Rydzik, yaralananların, husumete sebep olacak herhangi bir olaya karıştığını gösteren bilgi olmadığını belirtti.

Rydzik, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, üçünün taburcu edildiğini, ikisinin ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Olayın gerçekleştiği Ebubekir-i Sıddık Camisi'nin bağlı olduğu Scarborough Müslümanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nadeem Sheikh de "Gerçekten üzgün ve endişeliyim. Bu sabah beş kardeşimiz vuruldu. Saldırganların bir an önce bulunup adalete teslim edilmelerini istiyoruz" dedi.

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