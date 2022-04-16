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Dünya Yunanistan 8 FETÖ üyesi askeri başka ülkelere kaçırdı
AVRUPA

Yunanistan 8 FETÖ üyesi askeri başka ülkelere kaçırdı

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan FETÖ üyesi 8 askerin, "olası bir MİT operasyonu" endişesiyle, Yunan makamlarınca Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistan 8 FETÖ üyesi askeri başka ülkelere kaçırdı
Arşiv

Yunan "Ta Nea" gazetesinin haberine göre, darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine inerek, burada Yunan makamlarına sığınma talebinde bulunan FETÖ üyeleri, ülkeden "belirsiz bir zamanda ve sessizce" kaçırıldı.

Başkent Atina'nın da dahil olduğu Attika Bölgesinde tutulan firari FETÖ üyeleri, "hareketlerinde bir sızıntıya mahal vermeden geçen yaz ve başka bir zamanda olmak üzere iki aşamada" ülkeden ayrıldığı aktarıldı.

Yunan makamlarının, "olası bir MİT operasyonu" endişesi taşıdığı aktarılan haberde, bu kişilerin ülkeden kaçırılmasıyla "rahatlama yaşandığı" dile getirildi.

Yunanistan'a kaçan darbeciler için başka bir ülke aranıyor
DÜNYA
Yunanistan'a kaçan darbeciler için başka bir ülke aranıyor

Haberde, 8 FETÖ üyesinin kaçırılmasının, Yunan makamlarının koordinasyonuyla gittikleri Almanya, Belçika ve Kanada makamları nezdinde gerekli girişimlerin olgunlaşmasının ardından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Yunan yargısı tarafından ülkeye yasa dışı girişleri sebebiyle çarptırıldıkları ertelemeli hapis cezasının düşürülmesi talebiyle avukatlarının girişimlerine dikkat çekilen haberde, bu koşulun da sağlanmasıyla söz konusu kişilerin Yunanistan'dan ayrılmalarının önünde bir engel kalmadığına işaret edildi.

Kaçtıkları helikopteri talan etmişler
GÜNDEM
Kaçtıkları helikopteri talan etmişler

Askeri helikopterle kaçmışlardı

Firari FETÖ üyeleri, darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine kaçmıştı.

Yunan yargısı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Dedeağaç’a kaçan 8 Türk askeriyle ilgili Türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti.

Yunan temyiz mahkemesi de askerlerin "Türkiye’de adil yargılanmayacaklarını ve iade edilirlerse insani olmayan muameleye maruz kalabileceklerini" iddia etmişti.

15 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a kaçan yaklaşık 20 bin FETÖ üyesi olduğu, bunlardan yaklaşık 9 bininin de siyasi sığınma talebinde bulunduğu tahmin ediliyor.

Darbe girişimine karıştıklarını inkar etmişlerdi

Askerler, iltica başvuruları sırasında Yunan basınına yansıyan ifadelerinde İstanbul'da Türk Hava Kuvvetlerinde görevli olduklarını söylemişlerdi.

Askerler ifadelerinde darbe hazırlığından haberdar olmadıklarını, emir üzerine hareket ettiklerini, 15 Temmuz gecesi İstanbul Aksaray'dan bazı yaralıları almak üzere görevlendirildiklerini, ancak yerden ateş açılması üzerine birliklerine döndüklerini kaydetmişti.

Daha sonra Whatsapp grubu üzerinden anlaşarak birlikten sabaha karşı 04.00 sularında ayrılıp boş bir araziye indiklerini aktaran askerler, aralarında Yunanistan'a geçme konusunda mutabık kaldıklarını anlatmıştı.

Askerlerin Yunanistan'a geçerken kullandıkları Sikorsky tipi helikopter ise Dedeağaç'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından teslim alınarak Türkiye'ye götürülmüştü.

FETÖ'cü hainler helikopterleri yağmalamış
FOTOĞRAF 11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan timde görevli Binbaşı Şükrü Seymen, darbeden bir gün önce Yarbay Davut Uçum’u arayarak 15 Temmuz günü helikopter ile göreve çıkacaklarını aktardı.
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Seymen, 15 Temmuz günü öğle saatlerinde 4. Kara Havacılık Alayı’na gelerek Uçum’la görüştü ve 3 helikopterin hazırlanmasını istedi.
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Mehmet Güder isimli vatandaşın bu 11306 numaralı helikopterden açılan ateşle şehit edildiği iddianamede yer aldı.
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Darbe gecesi 4 adet 14306, 11306, 11308,11309 kuyruk numaralı Sikorsky marka helikopter 21.35- 21.50’de peş peşe havalandı. UH-1 tipi 11070 kuyruk numaralı bir helikopter ise saat 23.50 sıralarında havalandı.
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Bu helikopterlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyeti, Doğan Medya Center, Digitürk, Vodafone Arena gibi bazı kritik konumları işgalde kullanıldı.
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Bu helikopterlerden 14306 kuyruk numaralı helikopterin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan timi taşıyan helikopter olduğu belirlendi.
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Diğer 4 helikopter ise darbe girişiminin başarısız olması sonucunda Yeşilköy Askeri Havalimanı apronunda buluştu.
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Yunanistan’a giden helikopter 17 Temmuz 2016 tarihinde geri alındı. Helikopterde yapılan incelemede helikopterin ‘Dost düşman tanıma kodu’ isimli cihazın montaj yerinden söküldüğü belirlendi.
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Ayrıca helikopter içerisinde bulunan 20 bin dolarlık gece görüş dürbününün kayıp olduğu tespit edildi
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FETÖ'cü hainler helikopterleri yağmalamış
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FETÖ'cü hainler helikopterleri yağmalamış
FETÖ'cü hainler helikopterleri yağmalamış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi helikopterleri kaçırma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


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