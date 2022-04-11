Kanada'dan ABD'ye istiridye salgını: Norovirüs

Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Kanada'daki yetkililer, Amerika genelinde patlak veren bir norovirüs salgınının merkezinde çiğ istiridyeler olduğu konusunda uyarıyor.
Yetkililer, Kanada'da hasat edilen istiridyelerin 13 ABD eyaletine dağıtıldığı konusunda uyardı.
İstiridye, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde çiğ olarak yenirse hastalığa neden olabilir. Norovirüs bulaşmış yiyeceklerde normal görünebilir ve kokabilir.
Yetkililer istiridyeleri Kaliforniya, Colorado, Florida, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Nevada, New York, Oregon, Teksas ve Washington'a kadar takip etti.
İstiridyeler 31 Ocak gibi erken bir tarihte hasat edildi ve restoranların bu tarihten sonra toplananları servis etmemesi tavsiye ediliyor.
Ayrıca, tüketicilere, kabuklu deniz ürünlerinin dağıtıldığı bir yerdeyse istiridye yememeleri tavsiye ediliyor.
- Birisi hastalandığında, genellikle tıbbi müdahaleye gerek kalmadan, düzelmeden önce yaklaşık bir ila üç gün boyunca semptomlar hissedebilir.
- Norovirüs genellikle ölümcül olmasa da, enfeksiyon bir kişinin yaklaşık üç gün boyunca şiddetli ishal, kusma ve diğer semptomlardan muzdarip olmasına neden olabilir.
- Hastalık dönemi, özellikle küçük çocuklar ve virüse yakalanan yaşlılar için enfekte olanlar için acımasız olabilir.
- Yaygın semptomlar arasında ishal, kusma, mide bulantısı ve mide ağrısı bulunur.
- Virüs ayrıca son derece bulaşıcıdır ve enfekte bir kişiden diğerine kolayca geçebilir.