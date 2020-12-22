Dünya Kanadadan Filistinlilere 90 milyon dolar yardım
AMERİKA

Kanada’dan Filistinlilere 90 milyon dolar yardım

Kanada, Suriye, Lübnan ve Ürdün’de bulunan mülteci kamplarında yaşam mücadelecisi veren Filistinliler için önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 90 milyon yardım yapacağını duyurdu. Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould yaptığı açıklamada, "Kanada, Orta Doğu'daki en yoksul ve en savunmasız olan Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Filistinli mülteciler , Lübnan başta olmak üzere bir çok yerde kamplarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.
Filistinli mülteciler , Lübnan başta olmak üzere bir çok yerde kamplarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Kanada, Suriye, Lübnan ve Ürdün’deki Filistinli mülteciler ile Gazze ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere, önümüzdeki üç yılda toplam 90 milyon dolar yardım yapacak.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould yaptığı açıklamada, "Filistinli halkının ihtiyaçlarına cevap vermek ve insani yardım sağlamak Orta Doğu'da barış ve refaha giden yolun bir parçasıdır. Bu nedenle Kanada, bu nüfus içindeki en yoksul ve en savunmasız olanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

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"Acil hayat kurtaran yardım"

Bakan Gould, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri için Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) aracılığıyla yapılacak yardımın, Batı Şeria, Gazze, Suriye, Lübnan ve Ürdün’deki savunmasız Filistinlilerin artan ihtiyaçlarına cevap vermeye yardımcı olacağını aktararak şunları kaydetti:

"Bu yardım, Filistinli kadın ve çocukların temel eğitim, sağlık ve geçim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca UNRWA’nın Suriye bölgesel krizine yönelik Acil Durum Çağrısı aracılığıyla Suriye ve Lübnan’daki tahmini 465 bin Filistinli mülteciye acil hayat kurtaran yardım sağlayacak. Ek olarak, Kovid-19 salgınının yarattığı yeni ihtiyaçları da tamamlayacak. Filistinli mültecilerin ihtiyaçları, özellikle küresel bir salgın sırasında inkar edilemez. Bu insanlar yüksek oranlarda yoksulluk, gıda güvensizliği ve işsizlikle karşı karşıyalar. Kanada’nın UNRWA’ya verdiği destek, Filistinlilerin sorunlarına çözüm için uzun süredir devam eden bağlılığımızın göstergesidir."

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