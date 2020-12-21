Türkiye’deki 22 STK harekete geçti: Dünyanın gördüğü en büyük sefaleti 72 yılın sonunda bitirme hamlesi

Lübnan'da nüfusları 500 bini aşan ve tamamen dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarını idame ettirebilen Filistinli mültecilerin bulunduğu kamplara yönelik iyileştirme ve kalkınma projeleri başlatan STK’lar sorunlarının çözülmesi için yardım kampanyası başlattı.

İşsizlik ve yoksulluk yüksek safhada

Lübnan’da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) kayıtlı toplam 475.075 Filistinli mülteci bulunuyor.

Bu insanların yaklaşık %75’i aşırı kalabalık, işsizlik ve yoksulluk seviyesinin son derece yüksek olduğu, barınma şartlarının çok kötü olduğu çeşitli şehirlerde kurulan 12 ayrı kampta yaşıyor.

Lübnan Hükümetinin Mültecilere Yönelik Politikaları

“Filistin Kampları - Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası” programında açılış konuşması yapan Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal,“İsrail’in Filistin’i işgal etmesi sonucu milyonlarca Filistinli, ülkesinden başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Bu ülkelerden biri de Lübnan. Burada çok sayıda mülteci kampları bulunuyor. Bu kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler için yardım kampanyası başlatıyoruz.” dedi.

REKLAM

Lübnan, ne 1951 BM Mülteci Sözleşmesini imzalamış ne de 1967 Protokolündeki mülteci haklarını tanımıştır; ülkedeki Filistinlilerle ilgili yasal süreçler, iç hukuk düzenlemeleriyle sınırlandırılmıştır. Buna göre Filistinli mültecilere “vatandaşlık” hakkı tanınmamakta ve 1962’de alınan bir kararla “kendi ülkelerinden belgesi olmayan ve Lübnan’da yaşayan” özel bir yabancı grup olarak değerlendiriliyorlar.

Basın açıklamasını okuyan İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç, “Bugün memleketlerinden ayrı bırakılmak zorunda kalan Filistinli ailelerin yanında olmak için 22 kurum harekete geçtik. Bu sayımız artarak devam edecek inşallah” dedi. Hüseyin Oruç, “1948’de bir yıl boyunca süren ve işgalci İsrail’in kurulmasıyla sonuçlanan savaşta 700 binin üzerinde Filistinlinin evlerinden, köylerinden ve şehirlerinden zorla çıkarılmasının ve yerinden edilmesinin 72. yılındayız. 5 milyondan fazla Filistinli, yıllardır farklı ülkelerde, vatanlarından uzakta kötü hayat koşulları altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor” şeklinde ifade etti.

REKLAM

İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç.

Yüzyılın ihaneti

Amerikan ve İsrail yönetimlerinin “Yüzyılın Anlaşması” olarak lanse ettiği, gerçekte “Yüzyılın İhaneti” olarak tanımlanması gerektiğini ifade eden Oruç, “Filistin’in geleceğine dair yapılan plan ise bir İsrail planı olup, Filistinlilerin haklarını yok saymaya yönelik bir anlaşmadır ve asla hayat bulamayacaktır. Farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalan Filistinli mülteciler birçok haktan mahrum olarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bu ülkelerden biri olan Lübnan’da Filistinli mültecilere “vatandaşlık” hakkı tanınmamakta ve özel bir yabancı grup olarak değerlendirilmektedirler. Lübnan’daki Filistinliler iş, sağlık, eğitim gibi birçok imkândan yararlanamadığı gibi oy kullanma hakları da bulunmamaktadır. Çalışabilecekleri iş alanları ise kısıtlanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kampanyaya katılan tüm STK’lara teşekkür eden Oruç, bize ev sahipliği yapan MÜSİAD’a tekrar teşekkür etmek istiyorum dedi. Daha sonra söz alan MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Tuluk: “Lübnan’da yaşayan Filistinliler için bir araya geldik. Ev sahibi olarak bu kampanyaya gereken desteği sağlayacağız. Katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ederim.” dedi.

Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Kemal Abdurrahman Çetin.

Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Kemal Abdurrahman Çetin; “Böyle bir kampanyaya destek vereceğimiz için çok mutluyuz. Koordineli bir şekilde Diyanet Vakfı olarak bölgede dini konularda eğitim vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen.

Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen; “İslam dünyasın en büyük sorunu İsrail’dir. 72 yıldır İsrail işgale ve katliama devam ediyor. Bundan dolayı yarım milyon Filistinli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ne yazık ki Dünya bu duruma sessiz kalıyor. Bizler Türkiyeli STK’lar olarak sessiz kalmıyoruz. Bu kampanya ile kardeşlerimizin her daim yanında olacağız” dedi.

REKLAM

Hak İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman: “Lübnan’daki kamplarda yaşayan Filistin halkına yönelik insanlık dışı uygulamalar devam ediyor. Bu duruma sessiz kalmayarak kampanya başlattık.”

Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şenol.

Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şenol; “Muhacir arkadaşlarımız çok büyük dram içinde yaşıyor. Türkiye olarak bu kampanyaya destek vereceğiz. Bu kampanyanın bir parçası olarak yardımlarımızı sürdüreceğiz.”

Azim Mahmud Hüdai Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz.

Azim Mahmud Hüdai Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz; “Dünya’da en büyük zulmünü Filistin halkı çekiyor. Bizler bu kampları ziyaret ettik, insanlar çok kötü koşullarda yaşıyor. Türkiye olarak üzerimizde büyük mesuliyet var, bu kardeşlerimizin yanında olacağız.” dedi.

Teknik Elemanlar Derneği TEKDER Genel Müdürü Cemal Kasap.

Teknik Elemanlar Derneği TEKDER Genel Müdürü Cemal Kasap; ”Amerika ve birçok ülke siyonizme destek oluyor. Bizler mühendislik alanında ne gerekiyorsa Filistinli mülteciler için hazırız. Herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Uluslarası Su Kuyusu Derneği Başkan Vekili Ahmet Fazıl Ay; “Geçen hafta Lübnan’daki bölgedeydik. Orada su kuyusu için uygun ortamlar mevcut. Bu kampanya dahilinde harekete geçip kardeşlerimize gereken desteği sağlayacağız.”

Darul Eytam Derneği Genel Başkanı Sedat Çebi: ”Bizler Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Yetim ailelere destek vermeye devam edeceğiz. Kamplarda Zor şartlarda yaşayan ailelerin yanında olacağız.”

Verenel Derneği Başkan Vekili Enes Eğerci:” Bu kampanya ile kamplarda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin yaralarını birlikte saracağız.” dedi.

Uluslararası Öğrenci Derneği UDEF Eğitim Koordinatörü Mahmut Oğuz: “Dünya’da bir çok ülkeden okumak için ülkemize gelen öğrencilere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bugün Filistinli öğrenciler için bir araya geldik. Kardeşlerimize gereken yardımları yapmaya devam edeceğiz.”

REKLAM

Sağlık ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erçek: “Kamplarda yaşayan aileler çok kötü durumda, bizler bir araya gelerek bu insanların acısını bir nebze dindirmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir: “Lübnan’da bulunan kamplarda yaşayan ailelere yönelik ciddi hak ihlalleri yaşanıyor. Orada çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Bugün şimdilik 22 vakıfla bir arada daha güçlü olacağız.”

Mazlumlar için çalışmaya devam edeceğiz

Umut Ol Derneği Başkanı Mustafa Yeşil: “Bu kampanyaya destek olmak için bir araya geldik. Filistinli mülteci kardeşlerimize destek olacağız. Türki halkı hayırseverdir, kardeşlerinin yanında olacaktır inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

REKLAM

Hayat Ol Derneği Başkan Vekili Ahmet Bozdağ: “Kamplarda zor şartlarda yaşayan ailerin bir araya gelen herkese teşekkür ediyorum. Filistinli kardeşlerimizin temiz suya ulaşmaları için ne gerekiyorsa yapacağız. Başta ev sahibi MÜSİAD ve diğer STK’lara teşekkür ederim.”

Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan.

Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan; “Yetim Vakfı olarak “Dünyadaki yetimlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Başlattığımız bu kampanya ile Filistinli yetimlerimizin yanında olacağız.” dedi.

Fetih Der Başkanı Sercan Bakır; “Dünya’nın birçok yerinde Mülteci duruma düşen Filistinli aileler zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bizler kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) Başkanı Mevlit Yurtseven; ”Bizler kamplarda yaşayan sağlık konusunda sıkıntı çeken ailelere sağlık hizmeti vermeye çalışacağız.”

REKLAM

Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Eren: “Lübnan’daki kamplarda diğer kamplarda ki gibi büyük dram yaşanıyor. Dünyadaki tüm mazlumların yüzü gülmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Kampanya Ortakları

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD),

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen),

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş),

İHH İnsani Yardım Vakfı,

Türkiye Diyanet Vakfı,

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı,

Sadakataşı Derneği,

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER),

Cihannüma Derneği,

Deniz Feneri,

Hayrat İnsani Yardım Derneği,

REKLAM

Fetih Der,

Umut Ol Derneği,

Uluslararası Doktorlar Birliği (AID),

Yetim Vakfı,

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği,

Sağlık ve Medeniyet Derneği,

Darüleytam Derneği,

Verenel Derneği,

Hayat Yolu Derneği,

Uluslararası Su Kuyusu Derneği ve

UDEF (Uluslararası Öğrenci Derneği Federasyonu)