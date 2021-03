Kanal trafiği açıldı: Süveyş’i tıkayan gemi yüzdürüldü

Süveyş Kanalı’ndan geçişi sırasında karaya oturan 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı dev gemiyi kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı. Kanal trafiğidün gece saatlerinde tamamen normale döndü. Yaklaşık dört futbol sahası uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyordu. Pazartesi erken saatlerde geminin ilk kez hareket edebilecek kadar kısmen özgür kalmasının ardından süren çalışmalar sonucu gemi dün öğlen saatlerinde tamamen kurtarılarak kanalda yüzmeye başladı. Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı Mehab Memiş, Süveyş Kanalı’nda karaya oturan geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tıkanma nedeniyle kanalın kuzey ve güney girişlerinde bekleyen gemi sayısının 450’ye çıktığı belirtiliyordu.

Dev geminin karaya oturma sonucu hasar görüp görmediğinin incelenmesi amacıyla, Mısır’ın İsmailiyye kentinin güney kesimindeki Büyük Acı Göl bekleme noktasına çekildiği belirtildi. Ever Given’ın çekilmesiyle gemi trafiğinin de zamanla normale döneceği kaydedildi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, geminin yüzdürülmesi çalışmaları kapsamında arka tarafının hareket ettirildiği ve rotasının yüzde 80 düzeldiği bilgisini vermişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gece Gel-Git hadisesinin (suların yükselmesi sonucu) yaşanmasının geminin hareket ettirilmesini kolaylaştırdığı bilgisini paylaştı.

Ever Given’ın yüzdürülmesiyle, kanaldan gemilerin kontrollü geçişi için planlamanın hızla yapılacağı belirtildi. Mısırlı yetkililer, yaşanan tıkanma nedeniyle, kanalı kullanacak gemilerden geçiş ücretinin yarsının alınacağı kaydedildi. Kanaldan geçişlerde, gemilere taşıdıkları mala göre öncelik verilmesi bekleniyor. Kanal, kapalı kaldığı her gün 14-15 milyon dolar zarar ediyor. Dünya ticaretine günlük maliyeti ise 10 milyar dolar civarında.

Ever Given adlı dev geminin yeniden yüzdürüldüğü haberinin ardından küresel petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Cuma günü 64,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, dün itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,96 azalışla 63,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,73 dolardan alıcı buldu.

