Dünya Japon şirketten açıklama Süveyş Kanalını tıkadığımız için özür dileriz
ORTADOĞU

Japon şirketten açıklama: Süveyş Kanalı’nı tıkadığımız için özür dileriz

Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Mısır’daki Süveyş Kanalı’nda karaya oturan 400 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Ever Given’ın sahibi Japon Shoei Kisen şirketi, durumdan olumsuz etkilenen taraflardan özür diledi.

Haber Merkezi İHA
Japon şirketten açıklama: Süveyş Kanalı’nı tıkadığımız için özür dileriz
En büyüğü 160 ton çekme gücüne sahip 8 römorkör, Ever Given’ı kurtarmaya çalışıyor.

Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Mısır’daki Süveyş Kanalı’nda karaya oturan 200 bin tonluk konteyner gemisi Ever Given, küresel ticareti sekteye uğrattı.

İHA

Bölgede en az 150 geminin beklediği, gecikme nedeniyle birçok şirket ve lojistik zincirlerinin zarar ettiği aktarıldı. Ever Given’ın sahibi Japon Shoei Kisen şirketi, küresel ticarette yaşanan kesintiden kaynaklanan endişe nedeniyle özür diledi.


İHA

SON DERECE ZOR

"Büyük endişeye yol açtığımız için özür dileriz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, geminin kurtarılması için yürütülen çalışmaların "son derece zor" olduğu belirtildi.


İHA

Süveyş Kanalı İdaresi’nden (SCA) yapılan açıklamada da en büyüğü 160 ton çekme gücüne sahip 8 römorkörün Ever Given’ı kurtarmaya çalıştığı aktarıldı.

İHA

Ever Given, Çin’den Hollanda’nın Rotterdam kentine seyir halindeydi. 400 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki geminin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle rotadan saparak karaya oturduğu ihtimali üzerinde duruluyor.


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