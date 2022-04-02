Kandil'de dört PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

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Ukrayna: Türkiye'yi sevmemizin birçok nedeni var

Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a arabuluculuk rolü nedeniyle teşekkür eden Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, "Barış için Erdoğan dışında bu kadar çok istekli liderler olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı. Kyslytsya, Rusya'nın Kırım ve Donbas taleplerini kabul etmeyeceklerini belirterek "Bu bir siyasi intihar olur." dedi.