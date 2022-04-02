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Dünya Kandilde dört PKKlı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

Kandil'de dört PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 4 terör örgütü PKK/YPG mensubu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
Kandilde 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 terör örgütü PKK/YPG mensubunun, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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