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ANKARA

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirildi.

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Haber Merkezi AA
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPGli etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
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