Dünya Katar Emiri Al Sani May ile görüştü
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Avrupa haberleri: Katar Emiri Al Sani May ile görüştü

Katar Emiri Al Sani May ile görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile görüştü. May, Al Sani'ye Körfez İşbirliği Konseyi'nde birliğin yeniden sağlanması arzusunu iletti.

Haber Merkezi AA
Katar Emiri Al Sani, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
Katar Emiri Al Sani, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinde Körfez İşbirliği Konseyi'nde birliğin yeniden sağlanması arzusunu iletti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, bugün ikili görüşme gerçekleştiren May ile Al Sani'nin, ikili ekonomik ilişkiler, savunma ve güvenlik iş birliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve çeşitli dış politika konularını ele aldığını bildirildi.

Açıklamada, İngiltere Başbakanı May'in Katar Emiri Al Sani'ye, Körfez'in güvenliğinin İngiltere için taşıdığı önemi vurgulayarak, mümkün olan en kısa zamanda Körfez İşbirliği Konseyi'nde birliğin sağlandığını görmeyi arzu ettiğini söylediği kaydedildi.

İki liderin, ülkeleri arasında halihazırdaki güçlü ticaret ve yatırım ilişkilerinin üzerinde durduğu belirtilen açıklamada, May'in, Katar'ın 2017'de ilan ettiği 5 milyar sterlinlik yatırımın yarısının İngiltere'deki projelere ayrılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Söz konusu açıklamada, İngiltere'nin ulusal savaş uçağı Typhoon'dan satın almak için Katar'ın yakın dönemde 6 milyar sterlinlik bir anlaşma yaptığı hatırlatılarak, liderlerin ikili savunma ve güvenlik iş birliğinin güçlü durumunun üzerinde durduğu kaydedildi.

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