Avrupa haberleri: Katar Emiri Al Sani May ile görüştü Katar Emiri Al Sani May ile görüştü İngiltere Başbakanı Theresa May, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile görüştü. May, Al Sani'ye Körfez İşbirliği Konseyi'nde birliğin yeniden sağlanması arzusunu iletti.

