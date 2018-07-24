Komşu alev alev yanıyor

Yunanistan'da Doğu Attika'da çıkan orman yangınları binlerce dönümlük ormanlık araziyi, sayısız ev ve arabayı kül etmekle kalmadı, şimdiye kadar en az 49 kişinin yaşamını yitirmesine, en az 157 kişinin yaralanmasına neden oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan için yardıma hazırız mesajı verdi.

ÇİPRAS: KUŞKU UYANDIRIYOR

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Attika'nın hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar kuşku uyandırıyor" dedi.

Yunanistan'da yangın felaketi

Ormanlık bölgede çıkan, ancak çok şiddetli ve devamlı yön değiştiren rüzgâr nedeniyle kısa sürede Pendeli, Mati, Rafina, Vuças gibi sayfiye yerlerini saran yangın, evler ve arabalar yakmaya başlayınca itfaiye ekipleri evlerin boşaltılmalarını istedi.

Kurtulmak için deniz kenarına inen yüzlerce insanın yardımına koşan askeri ve sivil gemiler, Yunan Sahil Güvenlik botları ve özel sandallar, onları gece boyunca Rafina Limanına çıkarmak için seferler yaptı.

Yunanistan'da yangın felaketi

Limanda bekleyen Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) araçları, limana çıkan yaralılara ilk yardımı verdikten sonra ciddi olanları yakın hastanelere nakletti, geri kalanlar ellerinde fotoğraflarla kayıp yakınları için bilgi toplamaya çalıştılar.

Evsiz kalan insanların geçici olarak barınmaları için Otelciler Birliği tarafından otel odaları temin edildi, askeri mekânlar da seferber edildi.

FOTOĞRAF 12 En az 150 kişinin yaralandığı yangın faciasında ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Bölgede binlerce dönüm arazi, ev ve yüzlerce araç da yandı. Yunan itfaiyesi, yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Başbakan Aleksis Çipras'ın yangın sebebiyle Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkeye geri döndüğü aktarılırken, Çipras'ın yangın felaketinin yaşandığı bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor. . . . . . . . . . Yunanistan’daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 25 kilometre kuzeydoğusunda Penteli ve Mati bölgelerindeki ormanlık alanda başlayan ve hızla yayılan yangında en az 54 kişinin yanarak can verdiği açıklandı.



15 FARKLI YERDE YANGIN

Gece yarısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, bölgede aynı anda 15 değişik yerde yangın çıktığını, şiddetli rüzgârın ise yangının kısa sürede kontrol dışına çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Yangına karadan 300'e yakın itfaiyeci, 100'ü aşkın itfaiye aracı, yaya birlikleri ve gönüllülerle, havadan ise 7 Canadair uçağı ve 10 helikopterlerle müdahale edildiğini açıklayan Canakopulos, Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'ndan hava ve karadan yardım desteği talep edildiğini, Kıbrıs ve İspanya´nın olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Olağanüstü hal ilan edildi

Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından yardım talebinde bulunuldu.

Başkent Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek Atina'ya döndü.

Yunanistan'da yangın felaketi

Çipras, acil durum toplantısında ilgili bakanlar, bürokratlar ve itfaiye teşkilatı yetkilileri tarafından bilgilendirildikten sonra yaptığı kısa açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini söyledi ve "Attika'nın hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar kuşku uyandırıyor" dedi.

26 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Yunanistan'da arama kurtarma timleri bir bölgede yangından kaçmaya çalışırken hayatını kaybeden 26 kişinin cesedine ulaştı.

Çavuşoğlu'ndan mevkidaşı Kocias'a taziye

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini ilettti. Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.