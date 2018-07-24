Ekonomi Rusya petrol üretiminde Suudi Arabistanı geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geçti

Rusya petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geçti

Rusya mayıs ayında günde 10,6 milyon varil petrol üretirken, petrolün toplam ihracattaki payı yüzde 28 oldu. Petrolün Rusya'nın toplam ihracatındaki payı, bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 28 olurken, petrolün mayısta ortalama ihracat fiyatı da ton başına 508 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya mayıs ayında günde ortalama 10,6 milyon varil petrol üreterek Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

Rusya Federal İstatistik Servisinin (Rosstat) verilerine göre, mayısta günlük ortalama 10,6 milyon varil petrol üreten Rusya, aynı dönemde günlük ortalama 9,99 milyon varilde kalan Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkeleri mayısta günlük toplam 31,9 milyon varil petrol üretirken, bunun yaklaşık 4,5 milyon varili Irak'tan geldi.

Petrolün Rusya'nın toplam ihracatındaki payı, bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 28 olurken, petrolün mayısta ortalama ihracat fiyatı da ton başına 508 dolar seviyesinde gerçekleşti.

OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkeler, 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Rusya'nın güncellenen anlaşma kapsamında üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde artırması bekleniyor.

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